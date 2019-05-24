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    Юна українська тенісистка Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA у Франції

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    Даяна Ястремська - Юна українська тенісистка Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA у Франції
    Даяна Ястремська

    19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська втретє за останні сім місяців зіграє в фіналі турніру WTA

    У півфіналі турніру WTA International Internationaux de Strasbourg, в Страсбурзі юна одеситка, посіяна на турнірі під 6 номером, у двох сетах обіграла одинадцяту ракетку світу білоруску Аріну Соболенко: 6-4 6-4.

    Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин. На рахунку українки три брейка, Соболенко лише одного разу взяла подачу Ястремської.

    За свою кар'єру Ястремська раніше двічі здобувала перемоги в матчах з суперницею з топ-20, обігравши Гарбінє Мугуруса, коли іспанка займала 13 і 19 сходинку в рейтингу. Таким чином, сьогоднішня перемога над 11-ю ракеткою світу стала для українки перемогою над найбільш рейтинговою суперницею.

    У фіналі Даяна Ястремська зіграє з переможницею матчу Каролін Гарсія - Клое Паке. У колекції 19-річної Ястремської вже є два титули WTA і обидва на харді (Хуахін-2019, Гонконг-2018).

    Ястремська сьогодні ще повернеться на корт в рамках парного півфіналу в Страсбурзі.

    теніс Даяна Ястремська
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