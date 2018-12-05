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    Юна українська тенісистка Дема обіграла шосту сіяну на турнірі в Єгипті

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    Вікторія Дема - Юна українська тенісистка Дема обіграла шосту сіяну на турнірі в Єгипті
    Вікторія Дема

    Вікторія Дема успішно стартувала в основній сітці турніру ITF в Єгипті

    У першому колі змагань з призовим фондом $15,000 українська тенісистка, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, перемогла 20-річну єгиптянку Ламіс Альхуссейн Абдель Азіз: 6:3, 6:3.

    За вихід до свого дебютного чвертьфіналу на професійному рівні 18-річна киянка посперечається з представницею Японії Мінамі Акіямою.

    Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Дема зазнала поразки від швейцарки Йоанни Цугер у другому колі турніру з призовим фондом $15,000, який також відбувався в Єгипті.

    Джерело: btu.org.ua

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