Юна українська тенісистка Дема обіграла шосту сіяну на турнірі в Єгипті



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Вікторія Дема

Вікторія Дема успішно стартувала в основній сітці турніру ITF в Єгипті

У першому колі змагань з призовим фондом $15,000 українська тенісистка, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, перемогла 20-річну єгиптянку Ламіс Альхуссейн Абдель Азіз: 6:3, 6:3.

За вихід до свого дебютного чвертьфіналу на професійному рівні 18-річна киянка посперечається з представницею Японії Мінамі Акіямою.

Нагадаємо, минулого тижня Вікторія Дема зазнала поразки від швейцарки Йоанни Цугер у другому колі турніру з призовим фондом $15,000, який також відбувався в Єгипті.

Джерело: btu.org.ua