Юніорський US Open. Лопатецька обіграла чемпіонку Європи у другому колі



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Дарья Лопатецька

Дарья Лопатецька боротиметься за вихід до чвертьфінал турніру в Нью-Йорку

У матчі другого кола 15-річна харків'янка, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, за дві з половиною години здобула перемогу над ровесницею з Данії Кларою Таусон, посіяною на турнірі під шостим номером: 1:6, 6:2, 7:5.

До середини вирішального сету тенісистки двічі обмінялися брейками, в дев'ятому геймі Лопатецька не зуміла реалізувати брейк-поїнт, однак у неї це вийшло в одинадцятому, після чого вона з першої ж спроби успішно подала на матч.

Дарья, яка займає в юніорському рейтингу 70-у позицію, вперше обіграла представницю Топ-5. Зазначимо, що раніше Таусон тричі перемагала українку, в тому числі двічі в цьому сезоні. Також нагадаємо, що минулого тижня датчанка стала переможницею турніру ITF Juniors першої категорії в Канаді, в фіналі якого перемогла українку Вікторію Дему.

Нагадаємо, що українка Снігур залишила одиночний турнір US Open після другого кола.





Джерело: btu.org.ua