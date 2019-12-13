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    Юрген Клопп продовжив угоду з «Ліверпулем»

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    Юрген Клопп - Юрген Клопп продовжив угоду з «Ліверпулем»
    Юрген Клопп
    Sky Sports

    Німецький тренер залишається до 2024 року

    Німецький футбольний тренер Юрген Клопп продовжив угоду з англійським «Ліверпулем».

    Термін дії нового контракту розраховано до 2024 року. Попередня угода спливала влітку 2021 року, інформує клубна пресслужба «Ліверпуля».

    Наразі мерсісайдці очолюють турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи «Лестер» на вісім очок.

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    Клопп очолює «Ліверпуль» з жовтня 2015 року. Разом з командою виграв 2019 року Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

    Раніше у Німеччині здобув два чемпіонства та національний Кубок на чолі з дортмундською «Боруссією».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Юрґен Клопп
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