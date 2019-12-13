Юрген Клопп продовжив угоду з «Ліверпулем»
Юрген Клопп
Sky Sports
Німецький тренер залишається до 2024 року
Німецький футбольний тренер Юрген Клопп продовжив угоду з англійським «Ліверпулем».
Термін дії нового контракту розраховано до 2024 року. Попередня угода спливала влітку 2021 року, інформує клубна пресслужба «Ліверпуля».
Наразі мерсісайдці очолюють турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи «Лестер» на вісім очок.
Клопп очолює «Ліверпуль» з жовтня 2015 року. Разом з командою виграв 2019 року Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.
Раніше у Німеччині здобув два чемпіонства та національний Кубок на чолі з дортмундською «Боруссією».