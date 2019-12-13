Клуб Зінченка відмовився від різдвяної вечірки через невтішні результати



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В останні роки чемпіони Прем'єр-ліги традиційно проводили щорічну різдвяну вечірку для всіх співробітників клубу

Гравці «Манчестер Сіті», за який виступає гравець національної збірної України Олександр Зінченко, будуть змушені пропустити різдвяну вечірку клубу, щоб підійти до грудневих матчів в оптимальній формі. Про це повідомляє Goal.

Головний тренер Хосеп Гвардіола був незадоволений виступом клубу після торішніх свят і вважає, що вечірка могла вплинути на це.

В останні роки чемпіони Прем'єр-ліги традиційно проводили щорічну різдвяну вечірку для всіх співробітників клубу, в тому числі основного складу, а також тренерського штабу і керівництва.

Однак в минулому сезоні після такої вечірки «Манчестер Сіті» програв удома «Крістал Пелас» (2:3), а також через чотири дні «Лестеру» (1:2), збільшивши відставання від «Ліверпуля» на той момент до 7 очок. У цьому сезоні клуб поступається команді з Ліверпуля вже 14 очок.

Варто відзначити, що на наступний день після поразки в манчестерському дербі гравці «Манчестер Сіті» відвідали розкішну вечірку, присвячену 25-річчю Рахіма Стерлінга.