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    З 23-го місця на перше: вражаючий прорив зробив француза останнім чемпіоном світу в комбінації

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    Алексіс Пінтуро переміг завдяки вмінню ходити слалом - З 23-го місця на перше: вражаючий прорив зробив француза останнім чемпіоном світу в комбінації
    Алексіс Пінтуро переміг завдяки вмінню ходити слалом
    fis-ski.com

    Алексіс Пінтуро став дворазовим чемпіоном світу

    27-річний французький гірськолижник Алексіс Пінтуро здобув золоту медаль чемпіона світу в шведському Оре, перемігши в альпійській комбінації.

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    Француз, який у цій дисципліні був володарем чотирьох Малих кришталевих глобусів володаря Кубка світу, здійснив неймовірний прорив - з 23-го місця за підсумками швидкісного спуску на перше після виконання слаломної спроби. Воєдино злилися два фактори: вміння Алексісом ходити слалом і стан траси, яка з кожним наступним учасником ставала все розбитішою й відповідно не давала можливості розвивати максимальну швидкість тим, хто стартував пізніше.

    Не дивно, що срібну медаль здобув словенець Стефан Хадалін, який після давнгіллу взагалі був 30-м й відповідно слаломну спробу проводив першим.

    З низів - з 21-го місця - до бронзи піднявся й австрієць Марко Шварц.

    Додамо, що після цієї перемоги Пінтуро став дворазовим чемпіоном світу. На попередній світовій першості в Санкт-Моріці він здобув золото у складі команди.

    Цілком вірогідно, що Алексіс став останнім чемпіоном світу в альпійській комбінації. Річ у тім, що починаючи з чемпіонату світу-2021 цю дисципліну відміняють. Причина - звуження спеціалізацій топ-гонщиками. Такі різні види як швидкісний спуск і слалом нині поєднують вкрай мало спортсменів. Показово, що проіґнорував комбінацію чинний олімпійський чемпіон у цьому виді програми, найсильніший гірськолижник сучасності Марсель Гіршер з Австрії.

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