З 23-го місця на перше: вражаючий прорив зробив француза останнім чемпіоном світу в комбінації



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Алексіс Пінтуро переміг завдяки вмінню ходити слалом fis-ski.com

Алексіс Пінтуро став дворазовим чемпіоном світу

27-річний французький гірськолижник Алексіс Пінтуро здобув золоту медаль чемпіона світу в шведському Оре, перемігши в альпійській комбінації.

Француз, який у цій дисципліні був володарем чотирьох Малих кришталевих глобусів володаря Кубка світу, здійснив неймовірний прорив - з 23-го місця за підсумками швидкісного спуску на перше після виконання слаломної спроби. Воєдино злилися два фактори: вміння Алексісом ходити слалом і стан траси, яка з кожним наступним учасником ставала все розбитішою й відповідно не давала можливості розвивати максимальну швидкість тим, хто стартував пізніше.

Не дивно, що срібну медаль здобув словенець Стефан Хадалін, який після давнгіллу взагалі був 30-м й відповідно слаломну спробу проводив першим.

З низів - з 21-го місця - до бронзи піднявся й австрієць Марко Шварц.

Додамо, що після цієї перемоги Пінтуро став дворазовим чемпіоном світу. На попередній світовій першості в Санкт-Моріці він здобув золото у складі команди.

Цілком вірогідно, що Алексіс став останнім чемпіоном світу в альпійській комбінації. Річ у тім, що починаючи з чемпіонату світу-2021 цю дисципліну відміняють. Причина - звуження спеціалізацій топ-гонщиками. Такі різні види як швидкісний спуск і слалом нині поєднують вкрай мало спортсменів. Показово, що проіґнорував комбінацію чинний олімпійський чемпіон у цьому виді програми, найсильніший гірськолижник сучасності Марсель Гіршер з Австрії.