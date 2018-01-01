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    З квітня Росія позбудеться права приймати міжнародні турніри з усіх видів спорту

    Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах
    Росія з 1 квітня 2018 го року не зможе подавати заявки на проведення міжнародних турнірів. Справа в тому, що в листопаді на офіційному сайті WADA був опублікований документ, затверджений в листопаді 2017 року. У ньому йдеться про те, що Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах. Таким чином, з 1 квітня 2018 року і до тих пір, поки
    • Сьогодні, 16:53
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    Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах

    Росія з 1 квітня 2018 го року не зможе подавати заявки на проведення міжнародних турнірів.

    Справа в тому, що в листопаді на офіційному сайті WADA був опублікований документ, затверджений в листопаді 2017 року.

    У ньому йдеться про те, що Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах.

    Таким чином, з 1 квітня 2018 року і до тих пір, поки РУСАДА не буде відновлена в правах, ніякі нові заявки Росії на проведення міжнародних змагань, подані в міжнародні федерації, які підписали кодекс WADA, навіть не будуть розглядатися.

    Втім, під кодексом WADA не підписувалися UEFA і Євроліга, тому Росія зможе проводити турніри під їхньою егідою.

    Це стосується тільки заявок на нові турніри, тоді як вже затверджені старти в Росії (такі як Чемпіонат світу-2018 або Гран Прі Формули-1 в Сочі) не скасують.

    Нагадаємо, що Росію допустили до Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором, правда і в Кореї відразу двоє російських спортсменів попалися на допінгу.

    Джерело: Чемпіонат

    Росія Олімпійські ігри (Олімпіада) WADA
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