З квітня Росія позбудеться права приймати міжнародні турніри з усіх видів спорту

Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах

Росія з 1 квітня 2018 го року не зможе подавати заявки на проведення міжнародних турнірів. Справа в тому, що в листопаді на офіційному сайті WADA був опублікований документ, затверджений в листопаді 2017 року. У ньому йдеться про те, що Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах. Таким чином, з 1 квітня 2018 року і до тих пір, поки



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Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах

Росія з 1 квітня 2018 го року не зможе подавати заявки на проведення міжнародних турнірів.

Справа в тому, що в листопаді на офіційному сайті WADA був опублікований документ, затверджений в листопаді 2017 року.

У ньому йдеться про те, що Російське антидопінгове агентство не відновлено в правах.

Таким чином, з 1 квітня 2018 року і до тих пір, поки РУСАДА не буде відновлена в правах, ніякі нові заявки Росії на проведення міжнародних змагань, подані в міжнародні федерації, які підписали кодекс WADA, навіть не будуть розглядатися.

Втім, під кодексом WADA не підписувалися UEFA і Євроліга, тому Росія зможе проводити турніри під їхньою егідою.

Це стосується тільки заявок на нові турніри, тоді як вже затверджені старти в Росії (такі як Чемпіонат світу-2018 або Гран Прі Формули-1 в Сочі) не скасують.

Нагадаємо, що Росію допустили до Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані під нейтральним прапором, правда і в Кореї відразу двоє російських спортсменів попалися на допінгу.

Джерело: Чемпіонат