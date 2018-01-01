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    Російську бобслеїстку дискваліфікували через допінг на Олімпійських іграх-2018

    Акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018
    Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергеєву, в допінг-пробі якої був знайдений заборонений препарат триметазидин. Про це повідомляється у прес-релізі суду. «Спортсменка визнала порушення антидопінгових правил; вона дискваліфікована зі змагань з жіночого бобслею на зимових Олімпійських іграх в
    • Сьогодні, 14:43
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    Надія Сергеєва. Фото: Getty Images
    Надія Сергеєва. Фото: Getty Images

    Акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018

    Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергеєву, в допінг-пробі якої був знайдений заборонений препарат триметазидин.

    Про це повідомляється у прес-релізі суду.

    «Спортсменка визнала порушення антидопінгових правил; вона дискваліфікована зі змагань з жіночого бобслею на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані 2018, а результати, отримані командою ОАР Сергеєва/Кочержова з тієї ж дисципліни, анулюються з усіма наслідками, що випливають з цього», - йдеться у рішенні суду.

    Також повідомляється, що акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018.

    Зазначається, що Надія Сергеєва та її партнерка Анастасія Кочержова посіли 12 місце на Олімпіаді в Пхьончхані.

    Як повідомлялося, допінг-проба російської бобслеїстки Сергеєвої від 18 лютого дала позитивний результат на заборонену речовину.

    Росія допінг Олімпійські ігри (Олімпіада)
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