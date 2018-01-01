Російську бобслеїстку дискваліфікували через допінг на Олімпійських іграх-2018
- Сьогодні, 14:43
-
Розсилка
Акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергеєву, в допінг-пробі якої був знайдений заборонений препарат триметазидин.
Про це повідомляється у прес-релізі суду.
«Спортсменка визнала порушення антидопінгових правил; вона дискваліфікована зі змагань з жіночого бобслею на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані 2018, а результати, отримані командою ОАР Сергеєва/Кочержова з тієї ж дисципліни, анулюються з усіма наслідками, що випливають з цього», - йдеться у рішенні суду.
Також повідомляється, що акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018.
Зазначається, що Надія Сергеєва та її партнерка Анастасія Кочержова посіли 12 місце на Олімпіаді в Пхьончхані.
Як повідомлялося, допінг-проба російської бобслеїстки Сергеєвої від 18 лютого дала позитивний результат на заборонену речовину.