Російську бобслеїстку дискваліфікували через допінг на Олімпійських іграх-2018

Акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергеєву, в допінг-пробі якої був знайдений заборонений препарат триметазидин. Про це повідомляється у прес-релізі суду. «Спортсменка визнала порушення антидопінгових правил; вона дискваліфікована зі змагань з жіночого бобслею на зимових Олімпійських іграх в



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Надія Сергеєва. Фото: Getty Images

Акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергеєву, в допінг-пробі якої був знайдений заборонений препарат триметазидин.

Про це повідомляється у прес-релізі суду.

«Спортсменка визнала порушення антидопінгових правил; вона дискваліфікована зі змагань з жіночого бобслею на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані 2018, а результати, отримані командою ОАР Сергеєва/Кочержова з тієї ж дисципліни, анулюються з усіма наслідками, що випливають з цього», - йдеться у рішенні суду.

Також повідомляється, що акредитація з Сергеєвої буде відкликана, а її саму виключають з ОІ-2018.

Зазначається, що Надія Сергеєва та її партнерка Анастасія Кочержова посіли 12 місце на Олімпіаді в Пхьончхані.

Як повідомлялося, допінг-проба російської бобслеїстки Сергеєвої від 18 лютого дала позитивний результат на заборонену речовину.