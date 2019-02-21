З травня перша в історії українська баскетболістка гратиме в жіночій НБА



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Аліна Ягупова є однією з головних зірок турецького чемпіонату Планета Баскетбол

Зараз Аліна Ягупова є зіркою турецького чемпіонату

Український форвард Аліна Ягупова підписала контракт з командою жіночої НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Сезон в американській лізі починається в травні.

За останні три роки «Спаркс» двічі виходили у фінал і один раз ставали чемпіонами. Головним тренером команди є екс-зірка НБА Дерек Фішер.

Наразі Ягупова виступає за турецький «Чукурова Мерсін». Вона набирає по 18,2 очка, робить по 5,4 підбирання та віддає по 6,8 передач у середньому за матч з реалізацією кидків з гри 63,8% у турецькій лізі.

Кар'єру в Україні Аліна розпочинала в нині неіснуючому клубі «Регіна-Баскет». Після того була головною зіркою «Дніпра». Аж поки не перейшла до лав казахстанського «Окжетпеса».

За національну збірну України виступає з 2009-го, тобто з 17-річного віку. За молодіжну збірну U-20 зіграла 32 матчі. В середньому набирала 18,1 очка. За юніорську збірну U-18 зіграла 15 матчів. В середньому набирала 25,3 очок.

У 2013 році Ягупова визнана найкращим молодим гравцем Європи. Наступного року Аліна увійшла до списку десяти найкращих у Європі та номінувалася на звання «Найкращий гравець Європи».

Джерело: Планета Баскетбол