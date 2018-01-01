Захисник «Динамо» близький до переходу в «Маккабі» Тель-Авів

Футболіст вже прибув до Ізраїлю для проходження медогляду

Захисник «Динамо» Александар Пантич прибув до Ізраїлю для проходження медогляду в «Маккабі» Тель-Авів. Про це повідомляє Sport1.maariv.co.il. Деталі можливого трансферу не повідомляються. Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ. Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017