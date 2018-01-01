Захисник «Динамо» близький до переходу в «Маккабі» Тель-Авів
- Сьогодні, 16:16
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Александар Пантич. Фото: ФК Динамо
Футболіст вже прибув до Ізраїлю для проходження медогляду
Захисник «Динамо» Александар Пантич прибув до Ізраїлю для проходження медогляду в «Маккабі» Тель-Авів.
Про це повідомляє Sport1.maariv.co.il.
Деталі можливого трансферу не повідомляються.
Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.
Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.
25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.
Раніше «Динамо» підписало іншого центрального захисника - 28-річного перуанського футболіста Карлоса Самбрано.
Джерело: ua.tribuna.com