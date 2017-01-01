Захисник «Динамо» красиво попрощався з уболівальниками перед переходом в інший клуб (відео)

Хорват Віда вже точно залишить Київ, невідомо тільки, чи зіграє в останньому матчі року

Домагой Віда таки залишить київське «Динамо» у зимове міжсезоння. Хорватський захисник після матчу Ліги Європи з «Партизаном», у якому він не грав, підійшов до глядачів і попрощався з ними. А перед тим з футболістом обійнялися партнери та головний тренер Олександр Хацкевич. Окрім того, Віда довго оплескував сектору з



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Хорват Віда вже точно залишить Київ, невідомо тільки, чи зіграє в останньому матчі року

Домагой Віда таки залишить київське «Динамо» у зимове міжсезоння.

Хорватський захисник після матчу Ліги Європи з «Партизаном», у якому він не грав, підійшов до глядачів і попрощався з ними.

А перед тим з футболістом обійнялися партнери та головний тренер Олександр Хацкевич.

Окрім того, Віда довго оплескував сектору з найвідданішими фанатами клубу.

Після цього Домагой обійнявся з воротарем Георгієм Бущаном, одним з фотокореспондентів, а також Жуніором Мораесом.

Нагадаємо, поки що захисник «Динамо» може перейти у «Мілан» або «Евертон». Але турецькі ЗМІ повідомляли, що він вже підписав попередній контракт з «Бешикташем».

Додамо, що наразі невідомо, чи вийде Віда у завершальному матчі року для київського клубу - у чемпіонаті проти «Олександрії».