У шостому турі кияни здолали «Партизан» завдяки хет-трику Мораеса та вийшли в 1/16 фіналу з першого місця

«Динамо», яке забезпечило собі місце у плей-офф Ліги Європи сезону-2017/18 ще після четвертого туру групового етапу, в останньому матчі проти «Партизана» вирішувало лише одне завдання – фінішувати на першому місці. Саме про таку ціль напередодні розповідав головний тренер киян Олександр Хацкевич. Очевидно, що не

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У шостому турі кияни здолали «Партизан» завдяки хет-трику Мораеса та вийшли в 1/16 фіналу з першого місця

«Динамо», яке забезпечило собі місце у плей-офф Ліги Європи сезону-2017/18 ще після четвертого туру групового етапу, в останньому матчі проти «Партизана» вирішувало лише одне завдання – фінішувати на першому місці. Саме про таку ціль напередодні розповідав головний тренер киян Олександр Хацкевич. Очевидно, що не проти такого підсумку були й у керівництві клубу, і самі гравці.

Перше місце, яке, забіжимо наперед, «Динамо» забронювало за собою, дає певні переваги. Зокрема, провести матч-відповідь 1/16 фіналу на власному стадіоні, а перший поєдинок у гостях. Хоча це перше місце не означає, що переможці груп не можуть зустрітися, наприклад, з «Наполі» чи дортмундською «Боруссією». Адже напередодні стало відомо, що ці клуби, які опустилися з Ліги чемпіонів, будуть «несіяними» на майбутній стадії турніру.

«Партизан», якому, за даними ЗМІ, пообіцяли додаткові преміальні за перемогу у Києві, пішов уперед з перших хвилин. Дійшло навіть до небезпечного моменту, коли м'яч після удару Евертона Більєра влучив у поперечину воріт Бущана. Голкіпер, здалося, доторкнувся до м'яча, і це, цілком можливо, врятувало команду від пропущеного голу.

Кияни оговталися та провели разючу контратаку, яку ударом майже з лінії штрафного майданчика завершував Мораес. Воротар гостей відбив м'яч у бік за всіма правилами, але саме там опинився Морозюк, який підтримав атаку правим флангом. Точний удар у кут – і «Динамо» вийшло вперед на 6-й хвилині.

Сербська команда на такий провал у захисті не звернула уваги та продовжила атакувати. Соломон з лінії штрафної перевірив реакцію Бущана, який спокійно забрав м'яч. А у киян вийшла ще одна контратака, та цього разу завершити її голом не вдалося. Морозюк, крім того, двічі гостро навішував зі стандартів, проте до ударів справа не дійшла.

А у середині тайму «Динамо» вирішило питання про переможця зустрічі. З різницею у три хвилини дубль оформив Мораес, а йому асистував двічі Морозюк. Спочатку Шепелєв подав з лівого флангу, Микола прийняв м’яч, але не став бити, а віддав на бразильського партнера по команді. На 31-й хвилині Морозюк уникнув офсайду та прострілив на дальній кут на зовсім вільного Жуніора, який просто закотив м’яч у сітку. 3:0 після третини матчу – кращого годі було і бажати.

Надалі динамівці почали грати розкуто та красиво. Намагалися розігрувати нестандартні комбінації, що мало подобатися глядачам і прихильникам «біло-синіх». Мали господарі забивати і четвертий гол у першому таймі, коли Шапаренко поскупився і пробив сам повз ворота, а не віддав пас на вільного Буяльського. Натомість, отримали м’яч у свої ворота у компенсований час. Арбітр призначив пенальті за фол Морозюка, і Євтович реалізував 11-метровий удар.

Другу половину вже активніше почали кияни. Морозюк довго апелював до додаткового асистента, що проти нього порушили правила у межах карної зони, але той був непохитний. Штрафний господарі знову розіграли цікаво: Морозюк відкотив на Циганкова, а удар Віктора заблокували. У відповідь Пантич завдавав небезпечного удару у кут воріт, проте Бущан у стрибку дістав м’яч і не дав супернику скоротити рахунок до мінімуму.

«Динамо» на певний момент заспокоїлося, лише інколи вибухаючи за рахунок індивідуальних дій футболістів. І все це призвело до того, що Бущану знову довелося рятувати київську команду. Цього разу він обличчям відбив удар Тавамба буквально з кількох метрів після прострілу Євтовича.

«Партизан» ще кілька разів змусив похвилюватися вболівальників «Динамо». Серби йшли вперед, адже розуміли, що втрачати їм нічого. І цим вони, звичайно ж, ризикували нарватися на контратаки. Власне, після однієї з них і можна було завершувати зустріч. Один з Мілетичів недозволеним підкатом у ногу зупинив прорив Циганкова. Віктор вдало та своєчасно впав, арбітр призначив пенальті, а Мораес оформив хет-трик.

Гості після цього опустили руки. М’яч навіть вп’яте опинився у сітці воріт Стойковича, але Бєсєдін забивав з очевидного офсайду. Отож, «Динамо» розгромило «Партизан» і виконало завдання-мінімум, яке Хацкевич озвучував протягом усього групового етапу. «Біло-сині» вийшли у плей-офф з першого місця та тепер чекатимуть жеребкування, яке заплановано на 11 грудня.

Ліга Європи з футболу

Матч 6-го туру

«Динамо» (Київ, Україна) – «Партизан» (Белград, Сербія) – 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – Морозюк (6), 2:0 – Мораес (28), 3:0 – Мораес (31), 3:1 – Євтович (45+4, пен), 4:1 – Мораес (77, пен)

«Динамо»: Бущан, Шепелєв, Морозюк, Мораес, Циганков (Гонсалес, 83), Пиварич, Буяльський (Гармаш, 66), Шапаренко (Бєсєдін, 77), Кадар, Кендзьора

«Партизан»: Стойкович, Тавамба, Вулічевич, Сума, Євтович, Більєр (Джуричкович, 77), Мілетич, Мітрович, Пантич, Мілетич, Соломон (Ожегович, 66)

Попередження: Більєр (40), Мілетич (48), Морозюк (62), Джуричкович (89)

Підсумкове становище у групі «Динамо»:

«Главком»