Захисник «Динамо» може повернутися в матчі проти «Шахтаря»
Тамаш Кадар
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Тамаш Кадар пропустив останні матчі через пошкодження
Захисник київського «Динамо» Тамаш Кадар може повернутися на поле уже в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти «Шахтаря», інформує Dynamo.kiev.ua.
Кадар пропустив матчі проти «Олександрії» (1:0) в Прем’єр-лізі та «Копенгагена» (1:1) в Лізі Європи через пошкодження.
Матч «Динамо» - «Шахтар» має відбутися 30 жовтня.
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