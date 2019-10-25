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    Захисник «Динамо» може повернутися в матчі проти «Шахтаря»

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    Тамаш Кадар - Захисник «Динамо» може повернутися в матчі проти «Шахтаря»
    Тамаш Кадар
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    Тамаш Кадар пропустив останні матчі через пошкодження

    Захисник київського «Динамо» Тамаш Кадар може повернутися на поле уже в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти «Шахтаря», інформує Dynamo.kiev.ua.

    Кадар пропустив матчі проти «Олександрії» (1:0) в Прем’єр-лізі та «Копенгагена» (1:1) в Лізі Європи через пошкодження.

    Матч «Динамо» - «Шахтар» має відбутися 30 жовтня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Тамаш Кадар
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