Півзахисника збірної України Зінченка госпіталізовано (фото)
Олександр Зінченко
Твіттер
Ймовірно у футболіста стався гіпертонічний криз
Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко перебуває на лікуванні в стаціонарі.
Відповідне фото з лікарняного ліжка з підключеними системами футболіст опублікував у мережі Інстаграм. У геотегах допису позначено місце перебування – Барселона.
Сам футболіст не розкрив причини шпиталізації. Однак у коментарях один з дописувачів повідомив, що причина – гіпертонічний криз.
Раніше у «Манчестер Сіті» повідомляли, що Зінченко не зіграє в Лізі чемпіонів проти «Аталанти» (5:1, 22 жовтня) через пошкодження.
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