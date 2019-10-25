Півзахисника збірної України Зінченка госпіталізовано (фото)



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Олександр Зінченко Твіттер

Ймовірно у футболіста стався гіпертонічний криз

Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко перебуває на лікуванні в стаціонарі.

Відповідне фото з лікарняного ліжка з підключеними системами футболіст опублікував у мережі Інстаграм. У геотегах допису позначено місце перебування – Барселона.

Сам футболіст не розкрив причини шпиталізації. Однак у коментарях один з дописувачів повідомив, що причина – гіпертонічний криз.

Раніше у «Манчестер Сіті» повідомляли, що Зінченко не зіграє в Лізі чемпіонів проти «Аталанти» (5:1, 22 жовтня) через пошкодження.