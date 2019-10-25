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    Півзахисника збірної України Зінченка госпіталізовано (фото)

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    Олександр Зінченко - Півзахисника збірної України Зінченка госпіталізовано (фото)
    Олександр Зінченко
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    Ймовірно у футболіста стався гіпертонічний криз

    Півзахисник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко перебуває на лікуванні в стаціонарі.

    Відповідне фото з лікарняного ліжка з підключеними системами футболіст опублікував у мережі Інстаграм. У геотегах допису позначено місце перебування – Барселона.

    Сам футболіст не розкрив причини шпиталізації. Однак у коментарях один з дописувачів повідомив, що причина – гіпертонічний криз.

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    Раніше у «Манчестер Сіті» повідомляли, що Зінченко не зіграє в Лізі чемпіонів проти «Аталанти» (5:1, 22 жовтня) через пошкодження.

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    Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
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