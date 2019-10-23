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    У анексованому Симферополі горів стадіон «Локомотив» (відео)

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    Стадіон&nbsp;&laquo;Локомотив&raquo; - У анексованому Симферополі горів стадіон «Локомотив» (відео)
    Стадіон «Локомотив»
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    До російської окупації на стадіоні виступала місцева «Таврія»

    У анексованому Росією Симферополі горів стадіон «Локомотив».

    До окупації на цій арені виступала місцева футбольна «Таврія» - перший чемпіон незалежної України.

    Пожежа сталася в підтрибунних приміщеннях. Площа займання сягнула 300 квадратних метрів.

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    Пожежу вдалося загасити до 11:00 23 жовтня.

    пожежа НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Таврія» (Сімферополь)
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