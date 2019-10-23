У анексованому Симферополі горів стадіон «Локомотив» (відео)
Стадіон «Локомотив»
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До російської окупації на стадіоні виступала місцева «Таврія»
У анексованому Росією Симферополі горів стадіон «Локомотив».
До окупації на цій арені виступала місцева футбольна «Таврія» - перший чемпіон незалежної України.
Пожежа сталася в підтрибунних приміщеннях. Площа займання сягнула 300 квадратних метрів.
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Пожежу вдалося загасити до 11:00 23 жовтня.