  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Захисник «Зорі» вже не зіграє у 2017 році

    У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна
    Захисник «Зорі» Василь Прийма не допоможе своїй команді у заключних матчах 2017 року проти «Чорноморця», «Атлетика» та «Шахтаря». Про це  інформує офіційний сайт луганського клубу. У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна, яку Прийма отримав ще у матчі 3 туру Ліги Європи проти
    • Сьогодні, 15:00
    • Розсилка
    Василь Прийма
    Василь Прийма

    У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна

    Захисник «Зорі» Василь Прийма не допоможе своїй команді у заключних матчах 2017 року проти «Чорноморця», «Атлетика» та «Шахтаря».

    Про це  інформує офіційний сайт луганського клубу.

    У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна, яку Прийма отримав ще у матчі 3 туру Ліги Європи проти «Герти».

    Саме в тій грі «Зоря» здобула історичну першу домашню перемогу в груповому турнірі Ліги Європи.

    Нагадаємо, Прийма перейшов у «Зорю» перед початком поточного сезону.

    В сезоні 2017/18 на рахунку захисника 7 матчів в УПЛ та один у Лізі Європи.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ