Захисник «Зорі» вже не зіграє у 2017 році

У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна

Захисник «Зорі» Василь Прийма не допоможе своїй команді у заключних матчах 2017 року проти «Чорноморця», «Атлетика» та «Шахтаря». Про це інформує офіційний сайт луганського клубу. У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна, яку Прийма отримав ще у матчі 3 туру Ліги Європи проти