Захисник «Зорі» вже не зіграє у 2017 році
- Сьогодні, 15:00
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Розсилка
Василь Прийма
У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна
Захисник «Зорі» Василь Прийма не допоможе своїй команді у заключних матчах 2017 року проти «Чорноморця», «Атлетика» та «Шахтаря».
Про це інформує офіційний сайт луганського клубу.
У 26-річного захисника стався рецидив травми стегна, яку Прийма отримав ще у матчі 3 туру Ліги Європи проти «Герти».
Саме в тій грі «Зоря» здобула історичну першу домашню перемогу в груповому турнірі Ліги Європи.
Нагадаємо, Прийма перейшов у «Зорю» перед початком поточного сезону.
В сезоні 2017/18 на рахунку захисника 7 матчів в УПЛ та один у Лізі Європи.