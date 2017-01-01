Захисником «Шахтаря» зацікавилося одразу три клуби англійської Прем'єр-ліги

Гравці донецького клубу продовжують привертати увагу англійських клубів

Захисник «Шахтаря» і збірної України Іван Ордець потрапив в сферу інтересів «Брайтона», «Крістал Пелас» і «Ньюкасла». Представники «Брайтона» і «Крістал Пелас» переглядали вихованця «гірників у виїзному поєдинку з «Манчестер Сіті», але остаточну пропозицію по



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Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар

Гравці донецького клубу продовжують привертати увагу англійських клубів

Захисник «Шахтаря» і збірної України Іван Ордець потрапив в сферу інтересів «Брайтона», «Крістал Пелас» і «Ньюкасла».

Представники «Брайтона» і «Крістал Пелас» переглядали вихованця «гірників у виїзному поєдинку з «Манчестер Сіті», але остаточну пропозицію по трансферу вирішили сформувати вже після гри у відповідь, яка пройшла в Харкові (після цього поєдинку на Ордець поклав око і «Ньюкасл»).

Найбільш наполегливим, судячи з усього, став «Брайтон» - вже в найближчі дні дебютант АПЛ повинен направити в «Шахтар» відповідний запит.

Раніше повідомлялося про інтерес з боку клубів АПЛ до Степаненка, Фреда і Бернарда.

Джерело: zbirna.com