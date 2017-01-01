  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Захисником «Шахтаря» зацікавилося одразу три клуби англійської Прем'єр-ліги

    Гравці донецького клубу продовжують привертати увагу англійських клубів
    Захисник «Шахтаря» і збірної України Іван Ордець потрапив в сферу інтересів «Брайтона», «Крістал Пелас» і «Ньюкасла». Представники «Брайтона» і «Крістал Пелас» переглядали вихованця «гірників у виїзному поєдинку з «Манчестер Сіті», але остаточну пропозицію по
    • Вчора, 11:41
    • Розсилка
    Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар
    Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар

    Гравці донецького клубу продовжують привертати увагу англійських клубів

    Захисник «Шахтаря» і збірної України Іван Ордець потрапив в сферу інтересів «Брайтона», «Крістал Пелас» і «Ньюкасла».

    Представники «Брайтона» і «Крістал Пелас» переглядали вихованця «гірників у виїзному поєдинку з «Манчестер Сіті», але остаточну пропозицію по трансферу вирішили сформувати вже після гри у відповідь, яка пройшла в Харкові (після цього поєдинку на Ордець поклав око і «Ньюкасл»).

    Найбільш наполегливим, судячи з усього, став «Брайтон» - вже в найближчі дні дебютант АПЛ повинен направити в «Шахтар» відповідний запит.

    Раніше повідомлялося про інтерес з боку клубів АПЛ до Степаненка, Фреда і Бернарда.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ