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    Збірна України на матч Ліги націй проти Чехії вийде у жовтій формі

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    Фото Олександра Гливинського - Збірна України на матч Ліги націй проти Чехії вийде у жовтій формі
    Фото Олександра Гливинського

    Окрім того, участь у зустрічі точно не візьме Василь Кравець, який не потрапив в остаточну заявку

    У четвер, 6 вересня, збірна України на виїзді проведе свій стартовий поєдинок у Лізі націй. Суперник – команда Чехії.

    Зустріч, яка відбудеться у місті Угерське Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти, розпочнеться о 21:45 за київським часом, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    На традиційній передматчевій нараді, крім іншого, було визначено, у якій формі зіграють сьогодні команди. Збірна України вийде на поєдинок у жовтому комплекті амуніції (воротар у чорному), а чеська команда – у комбінованому, червоно-синьому.

    Сайт УЄФА вже опублікував офіційні протоколи обох учасників матчу. У заявку чехів потрапили всі футболісти, які готувалися до поєдинку.

    Українські тренери залишили поза складом потенційного дебютанта, захисника іспанського «Луго» Василя Кравця.

    Заявка збірної України:

    воротарі: 1. Бойко, 12. П’ятов, 23.Лунін;

    захисники: 2. Матвієнко, 3. Хачеріді, 4. Кривцов, 5. Бурда, 13. Цуріков, 20. Ракицький, 21. Данченко, 22. Караваєв;

    півзахисники: 6. Степаненко, 7. Ярмоленко,  8. Маліновський, 10. Коноплянка, 11. Марлос, 14. Буяльський, 15. Циганков, 16. Сидорчук, 17. Зінченко, 19. Макаренко;

    нападники: 9. Селезньов, 18. Яремчук.

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