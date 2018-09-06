Збірна України на матч Ліги націй проти Чехії вийде у жовтій формі
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Окрім того, участь у зустрічі точно не візьме Василь Кравець, який не потрапив в остаточну заявку
У четвер, 6 вересня, збірна України на виїзді проведе свій стартовий поєдинок у Лізі націй. Суперник – команда Чехії.
Зустріч, яка відбудеться у місті Угерське Градіште на стадіоні імені Мирослава Валенти, розпочнеться о 21:45 за київським часом, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
На традиційній передматчевій нараді, крім іншого, було визначено, у якій формі зіграють сьогодні команди. Збірна України вийде на поєдинок у жовтому комплекті амуніції (воротар у чорному), а чеська команда – у комбінованому, червоно-синьому.
Сайт УЄФА вже опублікував офіційні протоколи обох учасників матчу. У заявку чехів потрапили всі футболісти, які готувалися до поєдинку.
Українські тренери залишили поза складом потенційного дебютанта, захисника іспанського «Луго» Василя Кравця.
Заявка збірної України:
воротарі: 1. Бойко, 12. П’ятов, 23.Лунін;
захисники: 2. Матвієнко, 3. Хачеріді, 4. Кривцов, 5. Бурда, 13. Цуріков, 20. Ракицький, 21. Данченко, 22. Караваєв;
півзахисники: 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Маліновський, 10. Коноплянка, 11. Марлос, 14. Буяльський, 15. Циганков, 16. Сидорчук, 17. Зінченко, 19. Макаренко;
нападники: 9. Селезньов, 18. Яремчук.