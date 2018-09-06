Збірна України стартує у Лізі націй УЄФА. Що потрібно знати про новий турнір

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Фото Павла Кубанова

До Вашої уваги детальний опис нового турніру від УЄФА

Майже рік тому УЄФА офіційно представив концепцію нового футбольного турніру для збірних, який має назву «Ліга націй УЄФА». Як пояснювала сама організація, подібним турніром вона хоче «вдихнути нове життя у футбол серед збірних, підняти рівень і престиж футболу серед національних збірних».

Якою є кваліфікація на Євро-2020

При цьому кваліфікаційний відбір на чемпіонати Європи ніхто не скасовує. Однак тепер він буде своєрідним. Принаймні, на Євро-2020 так точно. А далі буде видно, чи зацікавить глядача такий проект.

У кваліфікації на Євро-2020, яка почнеться у березні 2019 року, 55 збірних будуть розділені на 10 груп (п'ять груп по п'ять команд і п'ять – по шість). Перші дві команди з кожної підгрупи отримають путівки у фінальну частину. Маємо 20 колективів-щасливчиків. А от ще чотири путівки розіграються у стикових матчах Ліги націй, у яких зіграють 16 переможців груп турніру (або наступні команди за рейтингом).

Про нюанси Ліги націй

Ліга націй УЄФА, матчі якої відбудуться восени 2018 року, поділена на чотири дивізіони: A, B, C та D (по чотири групи у кожній). Звичайно, що у найвищому дивізіоні грають найсильніші збірні, а у найнижчому – найслабші.

Ліги A та B складаються з чотирьох тріо. Ліга C – з одного тріо та трьох квартетів, а ліга D – з чотирьох квартетів. Чотири переможці груп кожної ліги зароблять підвищення у класі або вийдуть у фінальний турнір (тут мова тільки про дивізіон A), а чотири гірші команди з кожного дивізіону (крім найслабшого, звичайно ж) у наступному розіграші турніру, у 2020 році, зіграють лігою нижче. Підсумкове становище команд у Лізі націй визначить склад кошиків для жеребкування наступної європейської кваліфікації.

Таким турніром УЄФА хоче повернути на поле спортивну боротьбу, яка, на думку Союзу, втрачається у товариських матчах. А мотивацією для найсильніших може послужити, як вважає організація, «можливість зіграти у фінальній стадії турніру за участю чотирьох найкращих збірних Європи».

Існує висока вірогідність того, що всі 12 команд з дивізіону A напряму потраплять на чемпіонат Європи через відбір. У такому випадку їхні місця у плей-офф Ліги націй за вихід на Євро-2020 передаються наступним збірним відповідно до їхнього рейтингу. Навіть, якщо така «наступна» команда буде не у дивізіоні A, а у нижчому дивізіоні – у B.

Є у такому нововведені і певний плюс. Справа у тому, що одна з путівок дістанеться збірній, яка займає у європейському рейтингу місце з 39-го по 55-те (дивізіон D). Тобто на Євро-2020 можуть зіграти, наприклад, збірні Литви, Фарерських островів або Молдови, для яких подолати офіційну кваліфікацію – це щось на межі фантастики.

Фото AFP/Getty Images

Про долю збірної України у Лізі націй

Жеребкування групового етапу першого розіграшу Ліги націй УЄФА відбулося у січні нинішнього року. Волею жереба збірна України зіграє в одній групі з національними футбольними командами Словаччини та Чехії.

Задум Ліги націй УЄФА ще у тому, що більш слабкі команди, у тому числі «синьо-жовті», уникають зустрічі із найсильнішими збірними та можуть кинути всі сили на Лігу націй, аби зайняти перше місце у групі, а потім не тільки підвищитися у класі на наступний розіграш турніру, а ще і вийти у раунд плей-офф Ліги націй, де розігруватимуться путівки на Євро-2020.

Отож, українські футболісти можуть перестрахуватися, адже безпосередньо у самій кваліфікації на Євро-2020 вони можуть отримати у свою групу, наприклад, збірні Іспанії й Італії, випередити яких буде важко. І навіть провальна кваліфікація на чемпіонат Європи-2020 не позбавить збірну України шансів вийти у фінальну частину турніру. Залишиться тільки здобути перемоги у півфіналі та фіналі плей-офф Ліги націй навесні 2020 року – а з ними й одну з чотирьох путівок на чемпіонат Європи, які розігруватимуться у новому турнірі.

Результати жеребкування Ліги націй



Ліга A

Група 1: Німеччина, Франція, Нідерланди.

Група 2: Бельгія, Швейцарія, Ісландія.

Група 3: Португалія, Італія, Польща.

Група 4: Іспанія, Англія, Хорватія.

Ліга B

Група 1: Словаччина, УКРАЇНА, Чехія.

Група 2: Росія, Швеція, Туреччина.

Група 3: Австрія, Боснія та Герцеговина, Північна Ірландія.

Група 4: Вельс, Ірландія, Данія.

Ліга C

Група 1: Шотландія, Албанія, Ізраїль.

Група 2: Угорщина, Греція, Фінляндія, Естонія.

Група 3: Словенія, Норвегія, Болгарія, Кіпр.

Група 4: Румунія, Сербія, Чорногорія, Литва.

Ліга D

Група 1: Грузія, Латвія, Казахстан, Андорра.

Група 2: Білорусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Група 3: Азербайджан, Фарерські острови, Мальта, Косово.

Група 4: Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн, Гібралтар.

У четвер, 6 вересня, у Лізі націй УЄФА, крім України та Чехії, стартують також збірні Німеччини та Франції, Вельсу й Ірландії, Норвегії та Кіпру, Словенії та Болгарії, Казахстану та Грузії, Вірменії та Ліхтенштейну, Гібралтару та Македонії, Латвії й Андорри.

«Главком»