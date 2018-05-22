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    Збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

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    Збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

    Почнуться українці турнір поєдинком проти Нігерії

    Наразі чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 продовжує підготовку до чемпіонату світу.

    Зокрема, визначився розклад матчів нашої команди на першому етапі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У групі українці зіграють проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.

    До 1/4 фіналу виходять по дві команди з групи.

    Чемпіонат світу з баскетболу 3х3

    Чоловіки

    8 червня

    7:30. Україна – Нігерія

    9:00. Латвія – Україна

    10 червня

    9:20. Україна – Хорватія

    10:20. Йорданія – Україна

    Нагадаємо, Україна утримує позицію в світовому рейтингу баскетболу 3х3.

    https://glavcom.ua/sport/news/ukrajina-utrimuje-poziciyu-v-svitovomu-reytingu-basketbolu-3h3-499053.html
    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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