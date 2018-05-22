Збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
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Почнуться українці турнір поєдинком проти Нігерії
Наразі чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 продовжує підготовку до чемпіонату світу.
Зокрема, визначився розклад матчів нашої команди на першому етапі, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
У групі українці зіграють проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.
До 1/4 фіналу виходять по дві команди з групи.
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Чоловіки
8 червня
7:30. Україна – Нігерія
9:00. Латвія – Україна
10 червня
9:20. Україна – Хорватія
10:20. Йорданія – Україна
Нагадаємо, Україна утримує позицію в світовому рейтингу баскетболу 3х3.https://glavcom.ua/sport/news/ukrajina-utrimuje-poziciyu-v-svitovomu-reytingu-basketbolu-3h3-499053.html