Збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Федерації з Австралією
- Сьогодні, 11:30
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Наразі тренування проводять Марта Костюк та сестри Кіченок
10-11 лютого збірна України проведе матч першого раунду змагань у другій світовій групі Кубка Федерації проти Австралії у Канберрі.
Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок уже приступили до тренувань на трав'яному корті у столиці Австралії, інформує tennisua.org.
Капітан української збірної Михайло Філіма заявив на матч Марту Костюк, Людмилу Кіченок, Надію Кіченок і Дарину Лопатецьку.
Потенційно у день жеребкування, не пізніше, ніж за годину до неї, капітани обох команд можуть замінити двох гравців з реєстраційної заявки.
Починаючи з 2007 року, Україна й Австралія грають між собою вже вп'яте. Три зустрічі виграла Україна (2007, 2011 2017), а одну – Австралія (2010).
Якщо у наступному сезоні збірні залишаться в одному дивізіоні, їх розведуть у різні частини сітки, оскільки за правилами Кубка Федерації збірні не можуть зустрічатися один з одним три роки поспіль.
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