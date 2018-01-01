Збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Федерації з Австралією

Наразі тренування проводять Марта Костюк та сестри Кіченок

10-11 лютого збірна України проведе матч першого раунду змагань у другій світовій групі Кубка Федерації проти Австралії у Канберрі. Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок уже приступили до тренувань на трав'яному корті у столиці Австралії, інформує tennisua.org. Капітан української збірної Михайло Філіма заявив на матч Марту Костюк, Людмилу



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Фото TennisAustralia

Наразі тренування проводять Марта Костюк та сестри Кіченок

10-11 лютого збірна України проведе матч першого раунду змагань у другій світовій групі Кубка Федерації проти Австралії у Канберрі.

Марта Костюк, Людмила та Надія Кіченок уже приступили до тренувань на трав'яному корті у столиці Австралії, інформує tennisua.org.

Капітан української збірної Михайло Філіма заявив на матч Марту Костюк, Людмилу Кіченок, Надію Кіченок і Дарину Лопатецьку.

Потенційно у день жеребкування, не пізніше, ніж за годину до неї, капітани обох команд можуть замінити двох гравців з реєстраційної заявки.

Починаючи з 2007 року, Україна й Австралія грають між собою вже вп'яте. Три зустрічі виграла Україна (2007, 2011 2017), а одну – Австралія (2010).

Якщо у наступному сезоні збірні залишаться в одному дивізіоні, їх розведуть у різні частини сітки, оскільки за правилами Кубка Федерації збірні не можуть зустрічатися один з одним три роки поспіль.

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