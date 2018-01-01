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    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви

    Тепер Україна буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони
    Збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби. У вирішальному п'ятому поєдинку Артем
    • Артем Худолєєв
    • Сьогодні, 20:02
    • Розсилка
    Збірна Швеції святкує перемогу
    Артем Худолєєв, Главком
    Збірна Швеції святкує перемогу

    Тепер Україна буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони

    Збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

    Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби.

    У вирішальному п'ятому поєдинку Артем Смірнов не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером.

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    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
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    Андреас Сільєстрьом
    Маркус Ерікссон та Андреас Сільєстрьом
    Маркус Ерікссон та Андреас Сільєстрьом
    Сергій Стаховський
    Денис Молчанов та Сергій Стаховський
    Денис Молчанов та Сергій Стаховський
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    Збірна Швеції з тенісу
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
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    Маркус Ерікссон
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
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    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    Еліас Імер
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
    За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
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    Зазначимо, що тепер Україна, замість боротьби з Португалією за вихід до плей-офф Світової групи Кубка Девіса, 14-15 вересня в першому раунді плей-офф буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони.

    Сергій Стаховський теніс Денис Молчанов Кубок Девіса Україна
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