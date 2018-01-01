За крок до перемоги. Найкращі фото українсько-шведської тенісної битви
- Сьогодні, 20:02
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Артем Худолєєв, Главком
Збірна Швеції святкує перемогу
Тепер Україна буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони
Збірна України з тенісу поступилася команді Швеції в поєдинку Першої групі Євро-Африканської зони Кубка Девіса.
Після першого дня рахунок був 2:0 на користь шведів. Однак, Сергій Стаховський та Денис Молчанов зуміли виграти дві гри та подарували нашій команді шанси на продовження боротьби.
У вирішальному п'ятому поєдинку Артем Смірнов не впорався з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імером.
Артем Худолєєв, Главком
Зазначимо, що тепер Україна, замість боротьби з Португалією за вихід до плей-офф Світової групи Кубка Девіса, 14-15 вересня в першому раунді плей-офф буде змагатися за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони.