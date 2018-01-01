Збірна України стала третьою на турнірі з пляжного футболу в Ірані

Українська збірна у своєму останньому поєдинку на Persian Beach Soccer Cup переграла Азербайджан

Збірна України з пляжного футболу у третьому, завершальному турі зимового турніру Persian Cup 2018 здобула перемогу над командою Азербайджану – 4:3. Підопічні Євгена Варениці розпочали поєдинок не надто вдало та першими пропустили м’яч, однак зуміли зібратися і не лише відновили рівновагу, а й забили тричі поспіль. Відзначилися Максим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Збірна України з пляжного футболу. Фото ФФУ

Українська збірна у своєму останньому поєдинку на Persian Beach Soccer Cup переграла Азербайджан

Збірна України з пляжного футболу у третьому, завершальному турі зимового турніру Persian Cup 2018 здобула перемогу над командою Азербайджану – 4:3.

Підопічні Євгена Варениці розпочали поєдинок не надто вдало та першими пропустили м’яч, однак зуміли зібратися і не лише відновили рівновагу, а й забили тричі поспіль.

Відзначилися Максим Войток і двічі Олег Зборовський – 3:1, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Таким рахунок залишався аж до останніх п’яти хвилин зустрічі. Українська команда вже повірила у свою перемогу, однак, вочевидь, зарано.

Азербайджанці протягом двох хвилин двічі розписалися у воротах Сидоренка – 3:3. Утім, «синьо-жовті» все ж вирвали перемогу. На останній хвилині поєдинку Войток влучно пробив головою – 4:3.

Таким чином, українська команда завершила виступ на Кубку Персії-2018 на третьому місці з трьома очками в активі. Останню сходинку турнірної таблиці посів Азербайджан.

А переможцями Persian Cup вдруге поспіль стали господарі турніру. У вирішальному поєдинку за перше місце збірна Ірану перемогла команду Іспанії – 4:2.

Нагадаємо, до цього збірна України з пляжного футболу вже двічі програла на турнірі в Ірані.