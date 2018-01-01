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    Збірна України з пляжного футболу вже двічі програла на турнірі в Ірані

    Українці боротимуться лише за третє підсумкове місце
    Збірна України з пляжного футболу програла і в другому турі престижного зимового турніру Persian Cup 2018, що триває в іранському Буширі. Цього разу підопічні Євгена Варениці поступилися збірній Ірану з рахунком 3:6, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Українська команда невдало провела початок матчу і на 10-й хвилині вже
    • Сьогодні, 10:23
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    Збірна України з пляжного футболу. Фото взяте з ФФУ
    Збірна України з пляжного футболу. Фото взяте з ФФУ

    Українці боротимуться лише за третє підсумкове місце

    Збірна України з пляжного футболу програла і в другому турі престижного зимового турніру Persian Cup 2018, що триває в іранському Буширі.

    Цього разу підопічні Євгена Варениці поступилися збірній Ірану з рахунком 3:6, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Українська команда невдало провела початок матчу і на 10-й хвилині вже програвала 0:2.

    Надалі гра дещо вирівнялася, але другий період знову виявився провальним – незадовго до його закінчення українці поступалися вже з рахунком 0:5.

    Лише тоді «синьо-жовті» зібралися та забили два м’ячі поспіль. Голи на свій рахунок записали Олег Зборовський і Юрій Щериця.

    У третьому періоді команди обмінялися голами, причому в України знову відзначився Зборовський.

    У підсумку Україна поступилася Ірану та втратила будь-які шанси здобути кубок Персії. В іншому поєдинку ігрового дня Іспанія перемогла Азербайджан - 3:1.

    Таким чином, після двох турів Україна й Азербайджан не мають у своєму активі жодного очка.

    Переможець Persian Cup 2018 визначиться 29 січня у протистоянні збірних Іспанії й Ірану, які не втратили жодного очка. Україна у цей же день проведе фактично матч за третє місце з Азербайджаном. Початок гри – о 14:30 за київським часом.

    Зауважимо, що у першому турі українці поступилися іспанцям з рахунком 2:6.

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