Збірна України з пляжного футболу вже двічі програла на турнірі в Ірані

Українці боротимуться лише за третє підсумкове місце

Збірна України з пляжного футболу програла і в другому турі престижного зимового турніру Persian Cup 2018, що триває в іранському Буширі. Цього разу підопічні Євгена Варениці поступилися збірній Ірану з рахунком 3:6, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Українська команда невдало провела початок матчу і на 10-й хвилині вже



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Збірна України з пляжного футболу. Фото взяте з ФФУ

Українці боротимуться лише за третє підсумкове місце

Збірна України з пляжного футболу програла і в другому турі престижного зимового турніру Persian Cup 2018, що триває в іранському Буширі.

Цього разу підопічні Євгена Варениці поступилися збірній Ірану з рахунком 3:6, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Українська команда невдало провела початок матчу і на 10-й хвилині вже програвала 0:2.

Надалі гра дещо вирівнялася, але другий період знову виявився провальним – незадовго до його закінчення українці поступалися вже з рахунком 0:5.

Лише тоді «синьо-жовті» зібралися та забили два м’ячі поспіль. Голи на свій рахунок записали Олег Зборовський і Юрій Щериця.

У третьому періоді команди обмінялися голами, причому в України знову відзначився Зборовський.

У підсумку Україна поступилася Ірану та втратила будь-які шанси здобути кубок Персії. В іншому поєдинку ігрового дня Іспанія перемогла Азербайджан - 3:1.

Таким чином, після двох турів Україна й Азербайджан не мають у своєму активі жодного очка.

Переможець Persian Cup 2018 визначиться 29 січня у протистоянні збірних Іспанії й Ірану, які не втратили жодного очка. Україна у цей же день проведе фактично матч за третє місце з Азербайджаном. Початок гри – о 14:30 за київським часом.

Зауважимо, що у першому турі українці поступилися іспанцям з рахунком 2:6.