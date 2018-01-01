Збірна України – у першій трійці на міжнародній легкоатлетичній матчевій зустрічі U-20 у приміщенні

Цього року участь у змаганнях взяли десять збірних

Збірна України посіла третє місце на міжнародній юніорській матчевій зустрічі з легкої атлетики у приміщенні, що 24-25 лютого відбувалася у Мінську. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Цього року участь у змаганнях взяли десять збірних. Переможцями стали іспанці (196 очок). Лише трьома очками їм поступилися господарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФЛАУ

Цього року участь у змаганнях взяли десять збірних

Збірна України посіла третє місце на міжнародній юніорській матчевій зустрічі з легкої атлетики у приміщенні, що 24-25 лютого відбувалася у Мінську.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Цього року участь у змаганнях взяли десять збірних. Переможцями стали іспанці (196 очок). Лише трьома очками їм поступилися господарі матчу білоруси. У українців 186 очок.

Нагадаємо, що після першого дня змагань збірна України лідирувала у командному заліку.

У другий день змагань українські легкоатлети показали такі результати:

Перше місце. Фіналістка юнацького чемпіонату світу Тетяна Кравченко у Мінську перемогла у змаганнях зі штовхання ядра. Найвдалішою для неї стала четверта спроба, у якій вона показала 14,76 метрів.

Другі місця. 7,60 секунд і друге місце – такий результат виступу на дистанції 60 метрів Вікторії Ратнікової. Швидше українки дистанцію подолала лише іспанка Жаель Бесту (7,48 с).

Другу сходинку Україні приніс Артем Левченко. У секторі для штовхання ядра у заключній спробі він показав 19,28 метрів, поступившись лише фавориту змагань білорусу Дмітрію Карпуку (20,10 м).

Олена Жмур розділила другу сходинку зі стрибків у висоту з іспанкою Клаудією Конте. Обидві подолали 1,75 метрів. Перемогла білоруска Карина Таранда (1,85 м).

Ще одне друге місце Україні принесла змішана естафетна команда 4х200 метрів у складі Вікторії Ратнікової, Мар’яни Шостак, Андрія Василевського і Ярослава Демченка (1.33,40 хв).

Треті місця. Тисячні долі секунди визначили бронзового призера з бігу на 60 метрів з бар’єрами. На щастя для нас, вони були на користь українця Андрія Василевського. Його час – 8,102 с, а у турка Емраха Бозкурта – 8,109. Поза конкуренцією у цій дисципліні був іспанець Луіс Салорт (7,69 с).

Ще одне третє місце Україні приніс Данило Горбенко. У секторі для стрибків у довжину ввійти до першої трійки йому дозволив результат 7,15 метрів.

Антон Мокряк розділив третє місце зі стрибків у висоту з турком Нуреттіном Ораном. Обидва атлети подолали 2,04 метри.

Четверті місця. Анастасія Осокіна фінішувала четвертою з бігу на 60 метрів з бар’єрами. Її час – 8,86 секунд.

Четвертим став і Ярослав Демченко з бігу на 400 метрів (49,00 с).

П’яте місце. Тетяна Палінкаш хоч і перетнула фінішну лінію на дистанції 2000 метрів з перешкодами сьомою (7.01,59 хв), у залік команді принесла очки як за п’яте місце. Перед українкою, зокрема, фінішували по дві представниці з Ізраїлю і Білорусі, у той час як в залік команд йшло лише по одному результату.

Шості місця. Впродовж двох днів тривали змагання семиборців. Україну у них представляв Владислав Жирний. Його сума за сім видів склала 4643 очка, що забезпечило йому шосте місце. У другий день він показав такі результати: 60 метрів з бар’єрами – 9,56 с, стрибки з жердиною – 4,10 м, 1000 метрів – 3.06,03 хв.

Шостим також був Андрій Авраменко з бігу на 60 метрів (7,20 с).

Владислав Коваленко фінішував сьомим з бігу на 2000 метрів з перешкодами (6.14,46 хв). Але оскільки участь у змаганнях взяли відразу два білоруси (й обидва фінішували перед українцем), а у командний залік йшов результат лише одного з них, то Коваленко приніс Україні очки саме як за шосте, а не сьоме місце.

Сьоме місце посіла Юлія Скляр у секторі для стрибків у довжину (5,43 м). Зазначимо, що з шести спроб українки результативними були лише дві.