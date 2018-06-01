Збірна України з футболу розпочала підготовку до товариського матчу з Албанією

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Фото ФФУ

У п'ятницю, після зустрічі з командою Марокко, футболісти займаються у полегшеному режимі

Післяматчевий день національної збірної України з футболу традиційно був присвячений відновленню.

У п'ятницю, 1 червня, у футболістів була можливість поспати трохи довше, адже напередодні команда повернулася до готелю близько опівночі.

Та, зрештою, не всі гравці скористалися такою нагодою, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Уранці розташування збірної в Евіані залишили Андрій П'ятов і Тарас Степаненко. Головний тренер Андрій Шевченко відпустив їх через сімейні обставини.

До того ж, обидва провели на полі у матчі з Марокко достатньо часу, а після цієї зустрічі Шевченко сказав про те, що у поєдинку проти Албанії шанс зіграти отримають виконавці, які були мало задіяні або зовсім не брали участі у першому спарингу.

У п’ятницю у команди заплановано одне тренування – вечірнє, яке розпочнеться о 18-й годині за європейським часом на стадіоні «Каміль Фурньє» в Евіані.

Перед тим гравці, не задіяні у матчі з Марокко, займатимуться у тренажерному залі з тренером із фізичної підготовки Іваном Баштовим.

Таким чином, «синьо-жовті» переходять до заключного етапу збору – підготовки до поєдинку з Албанією, що відбудеться 3 червня в Евіані.