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    Український арбітр працюватиме на чемпіонаті Європи з баскетболу

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    Сергій Чайковський (зліва) - Український арбітр працюватиме на чемпіонаті Європи з баскетболу
    Сергій Чайковський (зліва)
    ФБУ

    Сергій Чайковський обслуговуватиме поєдинки жіночого ЄвроБаскета

    Український арбітр Сергій Чайковський працюватиме на поєдинках чемпіонату Європи 2019 року з баскетболу серед жіночих національних збірних, інформує ФБУ.

    Змагання проходитимуть з 27 червня по 7 липня на аренах у Латвії та Сербії.

    Жіноча збірна України також виступатиме на ЄвроБаскеті-2019. На груповому етапі наші дівчата зіграють проти команд Латвії, Іспанії та Великої Британії.

    Нагадаємо, раніше ФІБА викликало для обслуговування матчів чемпіонату світу 2019 року серед команд чоловіків українського рефері Сергія Защука.

     Читайте також: Український арбітр працюватиме на фіналі Ліги чемпіонів ФІБА
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