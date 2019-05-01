Український арбітр працюватиме на чемпіонаті Європи з баскетболу
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Сергій Чайковський (зліва)
ФБУ
Сергій Чайковський обслуговуватиме поєдинки жіночого ЄвроБаскета
Український арбітр Сергій Чайковський працюватиме на поєдинках чемпіонату Європи 2019 року з баскетболу серед жіночих національних збірних, інформує ФБУ.
Змагання проходитимуть з 27 червня по 7 липня на аренах у Латвії та Сербії.
Жіноча збірна України також виступатиме на ЄвроБаскеті-2019. На груповому етапі наші дівчата зіграють проти команд Латвії, Іспанії та Великої Британії.
Нагадаємо, раніше ФІБА викликало для обслуговування матчів чемпіонату світу 2019 року серед команд чоловіків українського рефері Сергія Защука.
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