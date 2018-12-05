Збірні України та Португалії розійшлися миром у товариському матчі з футзалу
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Підопічні Олександра Косенка зіграли внічию у першому спарингу проти збірної Португалії
Напередодні у португальському місті Ріу-Майор відбувся перший товариський матч двох національних команд з футзалу.
На початку зустрічі ініціативою володіли господарі, а на п’ятій хвилині рахунок відкрив Кардінал, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Українці завдали свого першого удару по воротах суперників лише у середині стартової половини гри, повідомляє сайт Федерації футболу Португалії.
На початку другого тайму Микола Грицина намагався заблокувати удар Кардінала, однак переправив м’яч у власні ворота.
Однак підопічним Олександра Косенка вдалося переломити хід гри й вирвати нічию. Голи збірної України на свій рахунок записали Дмитро Сорокін та Микола Микитюк.
Другий товариський матч між командами розпочнеться 5 грудня о 21.00 за київським часом.
Товариський матч з футзалу
Португалія – Україна – 2:2 (1:0)
Голи: Кардінал (5), Грицина (24, автогол) — Сорокін (36), Микитюк (38).
Україна: Литвиненко – Микитюк, Фаренюк, Корсун, Шотурма – Ципун, Сорокін, Радевич, Грицина, Малишко, Педяш, Білоцерківець, Єрьомін.
Нагадаємо, товариські поєдинки збірних України та Португалії мали відбутися у Запоріжжі, але через воєнний стан у деяких областях нашої країни ігри перенесли.