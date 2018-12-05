Збірні України та Португалії розійшлися миром у товариському матчі з футзалу



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Фото: fpf.pt

Підопічні Олександра Косенка зіграли внічию у першому спарингу проти збірної Португалії

Напередодні у португальському місті Ріу-Майор відбувся перший товариський матч двох національних команд з футзалу.

На початку зустрічі ініціативою володіли господарі, а на п’ятій хвилині рахунок відкрив Кардінал, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Українці завдали свого першого удару по воротах суперників лише у середині стартової половини гри, повідомляє сайт Федерації футболу Португалії.

На початку другого тайму Микола Грицина намагався заблокувати удар Кардінала, однак переправив м’яч у власні ворота.

Однак підопічним Олександра Косенка вдалося переломити хід гри й вирвати нічию. Голи збірної України на свій рахунок записали Дмитро Сорокін та Микола Микитюк.

Другий товариський матч між командами розпочнеться 5 грудня о 21.00 за київським часом.

Товариський матч з футзалу

Португалія – Україна – 2:2 (1:0)

Голи: Кардінал (5), Грицина (24, автогол) — Сорокін (36), Микитюк (38).

Україна: Литвиненко – Микитюк, Фаренюк, Корсун, Шотурма – Ципун, Сорокін, Радевич, Грицина, Малишко, Педяш, Білоцерківець, Єрьомін.

Нагадаємо, товариські поєдинки збірних України та Португалії мали відбутися у Запоріжжі, але через воєнний стан у деяких областях нашої країни ігри перенесли.