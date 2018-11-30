Збірні України та Португалії таки зіграють товариські матчі. Але не на території нашої країни



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Фото: http://uefa.com

Матчі між командами відбудуться у Португалії

4 та 5 грудня збірні України та Португалії з футзалу проведуть два товариські матчі у португальському місті Ріу-Майор.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Після того, як стало відомо, що матчі нашої команди зі збірною Португалії не відбудуться на території України, між двома сторонами було проведено перемовини, підсумком яких стала домовленість щодо проведення двох поєдинків у ті самі дати, але на майданчику суперника.

Початок обох матчів заплановано на 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна Португалії відмовилася їхати у Запоріжжя на матчі проти України.

Українська сторона відразу ж запропонувала розглянути можливість проведення поєдинків в іншому місті країни.

Але, як бачимо, португальська сторона погодилася лише на свої умови.