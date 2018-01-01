  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірній України у відбірних матчах Чемпіонату світу допоможе натуралізований американець

    Пух Джетер підтвердив своє бажання зіграти у лютому за збірну України з баскетболу
    Під час зимового вікна відбору на Чемпіонат світу 2019 року захисник приєднається до збірної України. «Тяньцзинь», за який виступає Джетер у чемпіонаті Китаю, попри останні успіхи, не зможе пробитися у плей-офф, і чемпіонат для клубу українця закінчиться уже 11 лютого, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Відтак,
    • Сьогодні, 18:58
    • Розсилка
    Пух Джетер
    Пух Джетер

    Пух Джетер підтвердив своє бажання зіграти у лютому за збірну України з баскетболу

    Під час зимового вікна відбору на Чемпіонат світу 2019 року захисник приєднається до збірної України.

    «Тяньцзинь», за який виступає Джетер у чемпіонаті Китаю, попри останні успіхи, не зможе пробитися у плей-офф, і чемпіонат для клубу українця закінчиться уже 11 лютого, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Відтак, жодних перешкод для того, щоб Джетер зіграв у матчах зі збірними Латвії та Швеції, немає.

    Статистика Джетера у китайській лізі: 29,3 очки, 4,4 підбирання та 6 результативних передач у середньому за гру. У Китаї, як і в НБА, баскетбольні поєдинки тривають 48 хвилин.

    У збірній України Джетер виступав на Євробаскеті-2013 і на Чемпіонаті світу-2014. На останньому турнірі він здобував у середньому за гру по 15,4 очки, три підбирання та робив п'ять результативних передач.

    Наразі збірна України посідає друге місце у відбірній групі, перемігши шведів на їхньому майданчику та поступившись вдома фаворитам групи – туркам.

    23 лютого у Ризі у межах відбору на Чемпіонат світу збірна України зіграє зі збірною Латвії, а 26 лютого у Києві прийматиме збірну Швеції.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ