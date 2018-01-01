Збірній України у відбірних матчах Чемпіонату світу допоможе натуралізований американець

Пух Джетер підтвердив своє бажання зіграти у лютому за збірну України з баскетболу

Під час зимового вікна відбору на Чемпіонат світу 2019 року захисник приєднається до збірної України. «Тяньцзинь», за який виступає Джетер у чемпіонаті Китаю, попри останні успіхи, не зможе пробитися у плей-офф, і чемпіонат для клубу українця закінчиться уже 11 лютого, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Відтак,



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Пух Джетер

Пух Джетер підтвердив своє бажання зіграти у лютому за збірну України з баскетболу

Під час зимового вікна відбору на Чемпіонат світу 2019 року захисник приєднається до збірної України.

«Тяньцзинь», за який виступає Джетер у чемпіонаті Китаю, попри останні успіхи, не зможе пробитися у плей-офф, і чемпіонат для клубу українця закінчиться уже 11 лютого, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Відтак, жодних перешкод для того, щоб Джетер зіграв у матчах зі збірними Латвії та Швеції, немає.

Статистика Джетера у китайській лізі: 29,3 очки, 4,4 підбирання та 6 результативних передач у середньому за гру. У Китаї, як і в НБА, баскетбольні поєдинки тривають 48 хвилин.

У збірній України Джетер виступав на Євробаскеті-2013 і на Чемпіонаті світу-2014. На останньому турнірі він здобував у середньому за гру по 15,4 очки, три підбирання та робив п'ять результативних передач.

Наразі збірна України посідає друге місце у відбірній групі, перемігши шведів на їхньому майданчику та поступившись вдома фаворитам групи – туркам.

23 лютого у Ризі у межах відбору на Чемпіонат світу збірна України зіграє зі збірною Латвії, а 26 лютого у Києві прийматиме збірну Швеції.