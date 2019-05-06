Збірну України з гандболу очолила призерка Олімпіади-2004



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42-річна Наталія Ляпіна спробує повернути українському гандболу колишню славу Фото з соцмереж

Наталія Ляпіна виконувала обов'язки наставниці з лютого

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов утвердив на посаді головного тренера жіночої збірної України з гандболу Наталія Ляпіну, яка виконувала ці обов'язки з лютого.

Як гандболістка Ляпіна виступала до 36-ти років у складах за київського «Спартака», запорізького «Мотора», ірпінської «Податковї академії», іспанської «Альмерії». Діяла на позиції лівої крайньої. Тривалий час Наталія виступала і була капітаном збірної України, в складі якої здобула бронзу Олімпіади-2004 в Афінах.

Посаду наставниці збірної на правах виконувачки обов'язки Ляпіна зайняла після того, як команда під керівництвом Бориса Чижова провалила відбірну кампанію до чемпіонату світу-2019. Допомагала Наталії її партнерка по олімпійській збірній-2004, воротар Лариса Заспа.

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