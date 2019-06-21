Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті світу



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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 ФІБА

У заключному матчі українки розгромили команду Індонезії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті світу в Амстердамі.

У заключному матчі групового етапу наші дівчата впевнено розгромили Індонезію – 22:5.

Втім цього українкам не вистачило для виходу в плей-оф. Перемога виявилася єдиною в чотирьох матчах групового етапу.

Раніше наші дівчата програли Італії (15:17), Росії (12:13) та Новій Зеландії (11:17).

Натомість чоловіча збірна України вийшла в чвертьфінал з першого місця в групі. На старті плей-оф наші хлопці зіграють 22 червня проти Латвії.