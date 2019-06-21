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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті світу

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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 - Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті світу
    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3
    ФІБА

    У заключному матчі українки розгромили команду Індонезії

    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на чемпіонаті світу в Амстердамі.

    У заключному матчі групового етапу наші дівчата впевнено розгромили Індонезію – 22:5.

    Втім цього українкам не вистачило для виходу в плей-оф. Перемога виявилася єдиною в чотирьох матчах групового етапу.

    Раніше наші дівчата програли Італії (15:17), Росії (12:13) та Новій Зеландії (11:17).

    Натомість чоловіча збірна України вийшла в чвертьфінал з першого місця в групі. На старті плей-оф наші хлопці зіграють 22 червня проти Латвії.

     Читайте також: Україна зіграє проти Латвії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи
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