Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату Європи з баскетболу



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Чвертьфінал чемпіонату Європи ФІБА

Триває чемпіонат Європи серед жіночих національних збірних

Жіночі збірні продовжують боротьбу на чемпіонаті Європи з баскетболу. Напередодні визначилися всі чвертьфіналісти.

Останніми учасниками топ-8 стали Бельгія та Росія. Бельгія перемогла Словенію – 72:67. Росія здолала Італію – 63:54.

Раніше Швеція перемогла Латвію – 77:62. А Велика Британія була сильнішою проти Чорногорії - 92:71.

То ж у чвертьфіналах грають Іспанія – Росія, Сербія – Швеція, Франція – Бельгія, Угорщина – Велика Британія. Матчі відбудуться 4 липня

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися в плей-оф, програвши на груповому етапі всі три поєдинки – Іспанії, Латвії та Великій Британії.

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