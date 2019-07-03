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    Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату Європи з баскетболу

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    Чвертьфінал чемпіонату Європи - Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату Європи з баскетболу
    Чвертьфінал чемпіонату Європи
    ФІБА

    Триває чемпіонат Європи серед жіночих національних збірних

    Жіночі збірні продовжують боротьбу на чемпіонаті Європи з баскетболу. Напередодні визначилися всі чвертьфіналісти.

    Останніми учасниками топ-8 стали Бельгія та Росія. Бельгія перемогла Словенію – 72:67. Росія здолала Італію – 63:54.

    Раніше Швеція перемогла Латвію – 77:62. А Велика Британія була сильнішою проти Чорногорії  - 92:71.

    То ж у чвертьфіналах грають Іспанія – Росія, Сербія – Швеція, Франція – Бельгія, Угорщина – Велика Британія. Матчі відбудуться 4 липня

    Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися в плей-оф, програвши на груповому етапі всі три поєдинки – Іспанії, Латвії та Великій Британії.

     Читайте також: Збірна України поразкою завершила виступи на чемпіонаті Європи
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