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    Жіноча збірна України з футзалу оголосила склад на Євро-2019

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    Жіноча збірна України з футзалу - Жіноча збірна України з футзалу оголосила склад на Євро-2019
    Жіноча збірна України з футзалу
    ФФУ

    Українки візьмуть участь у Фіналі Чотирьох чемпіонату Європи

    13 лютого жіноча збірна України вирушить до Португалії, де візьме участь у Фіналі Чотирьох чемпіонату Європи серед жіночих команд, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

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    Напередодні вильоту до міста Порту Олег Шайтанов визначився з остаточною заявкою на турнір:

    Воротарі: Вікторія Сагайдачна («Tesla»), Наталія Митрофанська («Будстар-НПУ»)

    Польові гравці: Сніжана Воловенко, Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Ірина Дубицька, Анна Сидоренко, Олена Павленко (всі – «IMS-НУХТ»), Юлія Дударчук («ПЗМС»), Юлія Титова, Христина Єрьоменко (обидві – «Tesla»), Анна Шульга, Ксенія Гриценко, Юлія Форсюк (всі - «Будстар-НПУ»).

    Нагадаємо, що перший матч у рамках 1/2 фіналу Євро-2019 жіноча збірна України проведе 15 лютого проти Португалії. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі «XSPORT». Початок о 23:40.

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