Жіночий Кубок Чикаго з велокросу завершився перемогою двох трансгендерів

Раніше велосипедистки-трансгендери Вільямсон і Джонсон разом вигравали велосипедну естафету

У категорії Single Speed місце на подіумі знайшлося лише для одної біологічної жінки

Два трансгендери здобули золоті та срібні нагороди на Кубку Чикаго з велокросу.

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Як повідомляє New York Post, Тесса Джонсон посіла перше місце у жіночих категоріях Single Speed та Cat Half.

Ще один трансгендер Евелін Вільямсон стала другою у Single Speed, де після гонки на подіумі опинилася лише одна біологічна жінка – Еллісон Змуда.

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Зазначається, що Вільямсон бере участь у жіночих змаганнях як мінімум із 2017 року, на її рахунку вже 18 різних титулів.

У 2020-му на турнірі Sky Express Winter Criterium вона змагалася у двох категоріях, де посіла перше місце як жінка, але не увійшла до переліку призерів серед чоловіків.

Раніше Вільямсон і Джонсон разом вигравали велосипедну естафету в Чикаго, змагаючись у команді «TS-Estrodolls».