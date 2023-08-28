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Папа Римський зробив гучну заяву про ставлення церкви до ЛГБТ+

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Папа Римський зробив гучну заяву про ставлення церкви до ЛГБТ+
Понтифік вважає, що «тема гомосексуальності дуже актуальна, і чутливість до неї змінюється в залежності від історичних обставин»
фото з відкритих джерел

Папа Римський Франциск заявив, що церква має бути відкрита для всіх людей незалежно від їхньої орієнтації

Церква має бути відкрита для всіх людей, незалежно від того – гетеросексуальні вони чи гомосексуальні. Адже консервативні канони, закладені ще сотні років тому, мають змінюватися. Про це сказав голова Католицької церкви Папа Римський Франциск в інтерв'ю журналу La Civiltà Cattolica, частково процитованому виданням La Repubblica.

За словами понтифіка, сьогодні «тема гомосексуальності дуже актуальна, і чутливість до неї змінюється в залежності від історичних обставин».

«Але те, що мені зовсім не подобається, загалом, це те, що так званий «гріх плоті» розглядається під збільшувальним склом, так само, як це робилося довгий час щодо шостої заповіді (не убий – «Главком»). Якщо ти експлуатував робітників, якщо брехав або обманював, то це не мало значення, а замість цього розглядалися гріхи «нижче пояса», – каже Франциск.

Папа говорить, що у Ватикані є 80-річна сестра Женев'єва, яка «багато працює з дівчатами ЛГБТ+».

«Одного разу вона спитала мене: «Чи можу я привести їх на аудієнцію?». Звичайно! Перший раз, коли вони прийшли, вони плакали... Одна з цих жінок сказала мені: «Я не думала, що Папа може прийняти мене!» Потім вони почали приходити регулярно. Хтось пише мені, і я відповідаю електронною поштою. Усі запрошені! Я усвідомив, що ці люди відчувають себе відкинутими, і це дійсно важко», – каже Папа.

Очільник Католицької церкви пояснює, що «не боїться сексуалізованого суспільства».

«Я волію використовувати термін «мирські» замість «сексуалізовані», тому що цей термін поєднує всі аспекти. Наприклад, прагнення до самопіару, метушливе бажання виділитися, або, як говорять в Аргентині, «повзання вгору»... Моя бабуся, мудра старенька, якось казала нам: «У житті треба рухатися вперед: купувати землю, цеглу, будинок. Але не плутайте «рух уперед» з «повзанням нагору». Зрештою, той, хто «повзає вгору», замість того, щоб побудувати будинок, створити підприємство, працювати чи зайняти позицію, показує лише свою дупу», – говорить єпископ.

Зазначимо, протягом багатьох століть позиція Католицької церкви (як і інших християнських церков) щодо представників ЛГБТ+ була традиційно консервативною, а гомосексуальні дії вважалися гріхом.

Проте з часом деякі католицькі діячі та громади почали висловлювати більш толерантні та поблажливі погляди з цього питання.

Часто загальна декламована позиція зокрема Католицької церкви залежить від позиції конкретного Папи. Той же Франциск раніше вже робив заяви про те, що до представників ЛГБТ+ офіційний Ватикан і релігійні діячі мають ставитися більш толерантно і співчутливо.

У попередніх інтерв'ю Франциск заявляв про важливість поваги до гомосексуальних людей та висловлював позицію про те, що люди не повинні бути засуджені за свою сексуальну орієнтацію.

Теги: церква Папа Римський ЛГБТ релігія

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