  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначилися перші суперники збірної України на Євро-2020

    • Розсилка
    Збірна України&nbsp; - Визначилися перші суперники збірної України на Євро-2020
    Збірна України 
    УЄФА

    Команда Андрія Шевченка зіграє в одній групі з Нідерландами

    Визначилися перші суперники збірної України на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка гратиме в одній групі з Нідерландами.

    У заключному матчі кваліфікації нідерландці розгромили Естонію (5:0), фінішували другими в групі та потрапили в другий кошик на жеребкуванні фінального турніру чемпіонату Європи.

    Нагадаємо, збірна України фінішувала першою в групі та вийшла в перший кошик жеребкування.

    Читайте також: Для футболістів російської збірної ввели систему штрафів

    Чемпіонат Європи 2020 вперше відбуватиметься в новому форматі: господарями на груповому етапі будуть одразу 12 країн. Організатори раніше вже розподілили ці збірні по групам. То ж збірна України не могла потрапити до однієї групи з іншими командами з першого кошика. Відтак відпали варіанти з Італією, Англією, Іспанією та Німеччиною.

    З Росією, яка також буде господарем на груповому етапі, УЄФА нас розводить. Відтак варіант з Нідерландами залишився єдиним можливим. Це буде група С. У ній також виступатиме команда Румунії.

    Раніше збірна України двічі зустрічалася з Нідерландами в товариських матчах: поразка в Роттердамі 2008 року (0:3) та нічия 2010 в Донецьку (1:1).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ