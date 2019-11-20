Визначилися перші суперники збірної України на Євро-2020



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Команда Андрія Шевченка зіграє в одній групі з Нідерландами

Визначилися перші суперники збірної України на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка гратиме в одній групі з Нідерландами.

У заключному матчі кваліфікації нідерландці розгромили Естонію (5:0), фінішували другими в групі та потрапили в другий кошик на жеребкуванні фінального турніру чемпіонату Європи.

Нагадаємо, збірна України фінішувала першою в групі та вийшла в перший кошик жеребкування.

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Чемпіонат Європи 2020 вперше відбуватиметься в новому форматі: господарями на груповому етапі будуть одразу 12 країн. Організатори раніше вже розподілили ці збірні по групам. То ж збірна України не могла потрапити до однієї групи з іншими командами з першого кошика. Відтак відпали варіанти з Італією, Англією, Іспанією та Німеччиною.

З Росією, яка також буде господарем на груповому етапі, УЄФА нас розводить. Відтак варіант з Нідерландами залишився єдиним можливим. Це буде група С. У ній також виступатиме команда Румунії.

Раніше збірна України двічі зустрічалася з Нідерландами в товариських матчах: поразка в Роттердамі 2008 року (0:3) та нічия 2010 в Донецьку (1:1).