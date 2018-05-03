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    ЗМІ: «Динамо» фінансово простимулює гравців «Зорі» на матч з «Шахтарем»

    Про яку суму йде мова, в разі позитивного результату для «Зорі» не повідомляється
    «Динамо» планує фінансово простимулювати гравців «Зорі» на майбутній матч з «Шахтарем». Принаймні про це повідомляє портал Zarya.lg.ua. Сума невідома. Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявляв, що «Шахтар» теж фінансово мотивує суперників «Динамо». «Я стимулюю всі
    • Сьогодні, 14:17
    • Розсилка
    Ігор Суркіс
    Ігор Суркіс

    Про яку суму йде мова, в разі позитивного результату для «Зорі» не повідомляється

    «Динамо» планує фінансово простимулювати гравців «Зорі» на майбутній матч з «Шахтарем».

    Принаймні про це повідомляє портал Zarya.lg.ua.

    Сума невідома.

    Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявляв, що «Шахтар» теж фінансово мотивує суперників «Динамо».

    «Я стимулюю всі команди, які грають проти «Шахтаря», починаючи з першого туру. Це ж робить і «Шахтар». Давайте не будемо робити вигляд, що цього ніхто не знає», - сказав Суркіс в інтерв'ю «Футбол 1».

    Матч проти «Зорі» відбудеться 5 травня. Початок - 19.30.

    Як відомо, гравці «Шахтаря» Марлос і Кайоде пропустять поєдинок із «Зорею» через дискваліфікацію.

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