ЗМІ: «Динамо» фінансово простимулює гравців «Зорі» на матч з «Шахтарем»

Про яку суму йде мова, в разі позитивного результату для «Зорі» не повідомляється

«Динамо» планує фінансово простимулювати гравців «Зорі» на майбутній матч з «Шахтарем». Принаймні про це повідомляє портал Zarya.lg.ua. Сума невідома. Раніше президент «Динамо» Ігор Суркіс заявляв, що «Шахтар» теж фінансово мотивує суперників «Динамо». «Я стимулюю всі