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    Іспанські ЗМІ: Мессі безкоштовно піде з «Барселони», якщо Каталонія отримає незалежність

    Каталонський клуб може втратити свого лідера і не отримати за нього ні копійки
    У новому контракті нападника Ліонеля Мессі з «Барселоною» є незвичайний пункт. Принаймні, про це повідомляє El Mundo. За даними видання, аргентинець зможе безкоштовно залишити клуб. Станеться це у тому випадку, якщо Каталонія відокремиться від Іспанії, а «Барселона», таким чином, не буде грати в одній з чотирьох топових
    • Сьогодні, 10:42
    • Розсилка
    Ліонель Мессі. Фото EFE
    Ліонель Мессі. Фото EFE

    Каталонський клуб може втратити свого лідера і не отримати за нього ні копійки

    У новому контракті нападника Ліонеля Мессі з «Барселоною» є незвичайний пункт.

    Принаймні, про це повідомляє El Mundo.

    За даними видання, аргентинець зможе безкоштовно залишити клуб.

    Станеться це у тому випадку, якщо Каталонія відокремиться від Іспанії, а «Барселона», таким чином, не буде грати в одній з чотирьох топових європейських ліг (Італія не враховується).

    Такий пункт у контракт був включений на тлі активних політичних рухів у Каталонії, спрямованих на незалежність регіону.

    Нагадаємо, у листопаді 2017 року Мессі підписав новий контракт з клубом до літа 2021 року. Клаусула за перехід Ліонеля в іншу команду за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро.

    Як зазначає видання, перед підписанням аргентинець особисто був стривожений ситуацією з можливою незалежністю Каталонії.

    Саме тому футболіст наполіг на тому, що сума відступних у розмірі 700 мільйонів євро буде анульована, якщо «Барселоні» заборонять виступати у провідних клубних чемпіонатах Європи через можливу незалежність Каталонії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ незалежність Іспанія
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