Іспанські ЗМІ: Мессі безкоштовно піде з «Барселони», якщо Каталонія отримає незалежність
- Сьогодні, 10:42
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Каталонський клуб може втратити свого лідера і не отримати за нього ні копійки
У новому контракті нападника Ліонеля Мессі з «Барселоною» є незвичайний пункт.
Принаймні, про це повідомляє El Mundo.
За даними видання, аргентинець зможе безкоштовно залишити клуб.
Станеться це у тому випадку, якщо Каталонія відокремиться від Іспанії, а «Барселона», таким чином, не буде грати в одній з чотирьох топових європейських ліг (Італія не враховується).
Такий пункт у контракт був включений на тлі активних політичних рухів у Каталонії, спрямованих на незалежність регіону.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Мессі підписав новий контракт з клубом до літа 2021 року. Клаусула за перехід Ліонеля в іншу команду за умовами нового договору складає 700 мільйонів євро.
Як зазначає видання, перед підписанням аргентинець особисто був стривожений ситуацією з можливою незалежністю Каталонії.
Саме тому футболіст наполіг на тому, що сума відступних у розмірі 700 мільйонів євро буде анульована, якщо «Барселоні» заборонять виступати у провідних клубних чемпіонатах Європи через можливу незалежність Каталонії.