  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Знаменитий чеський воротар повернувся в «Челсі»

    • Розсилка
    Петр Чех - Знаменитий чеський воротар повернувся в «Челсі»
    Петр Чех
    Футбол 24

    Петр Чех знову в лондонському клубі, але більше не гратиме

    Знаменитий чеський воротар Петр Чех повернувся до «Челсі». Втім він більше не гратиме за лондонців, оскільки завершив ігрову кар’єру, інформує прес-служба клубу.

    Чех посів посаду технічного радника «Челсі». Він відповідатиме за зв’язок між основною та молодіжною командами клубу, радитиме керівництву в ігрових питаннях тощо.

    Чех провів у «Челсі» більшу частину професіональної футбольної кар’єри. Виступав з 2004 по 2015 рік. Чотири рази перемагав у чемпіонаті Англії. Переможець Ліги чемпіонів. Загалом виборов з «синіми» 15 трофеїв. Останні чотири сезони виступав за «Арсенал».

     Читайте також: «Барселона» запропонувала понад 100 мільйонів за повернення Неймара
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ