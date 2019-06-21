Знаменитий чеський воротар повернувся в «Челсі»



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Петр Чех Футбол 24

Петр Чех знову в лондонському клубі, але більше не гратиме

Знаменитий чеський воротар Петр Чех повернувся до «Челсі». Втім він більше не гратиме за лондонців, оскільки завершив ігрову кар’єру, інформує прес-служба клубу.

Чех посів посаду технічного радника «Челсі». Він відповідатиме за зв’язок між основною та молодіжною командами клубу, радитиме керівництву в ігрових питаннях тощо.

Чех провів у «Челсі» більшу частину професіональної футбольної кар’єри. Виступав з 2004 по 2015 рік. Чотири рази перемагав у чемпіонаті Англії. Переможець Ліги чемпіонів. Загалом виборов з «синіми» 15 трофеїв. Останні чотири сезони виступав за «Арсенал».