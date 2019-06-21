«Барселона» запропонувала понад 100 мільйонів за повернення Неймара



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Каталонці пропонують «ПСЖ» 100 мільйонів євро та ще одного гравця за бразильського форварда

«Барселона» запропонувала французькому «ПСЖ» 100 мільйонів євро та ще оного футболіста за повернення бразильського форварда Неймара.

Каталонці готові додати до трансферу або захисника Самуеля Юмтіті, або півзахисника Івана Ракітича та пропонують парижанам обрати когось одного, інформує Sport.es.

Наразі про відповідь з боку «ПСЖ» не повідомляється. Відомо, що в Парижі бажають отримати за бразильську зірку більше, ніж витратили на купівлю.

Мова може йти про 300 мільйонів євро. Два роки тому за Неймара «ПСЖ» виплатив тій же «Барселоні» 222 мільйони євро.

Неймар виступав у складі «Барселони» з 2013 по 2017 рік.