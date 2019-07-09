Знаменитий воротар: Гравці мають об’єднатися навколо Мессі й ігнорувати КОНМЕБОЛ



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Хосе Луїс Чілаверт нагадує ображеним чиновникам, що ми живемо в демократичному світі AS USA - Diario AS

Наслідки Копа Америка не залишають байдужими

Знаменитий екс-голкіпер парагвайської збірної Хосе Луїс Чілаверт підтримав лідера Аргентини Ліонеля Мессі, який звинуватив Американську конфедерацію футболу (КОНМЕБОЛ) у корупції.

«Без сумніву, цей Кубок Америки був підготовлений для того, щоб Бразилія стала чемпіоном. КОНМЕБОЛ вбиває футбол, чому вони збираються покарати Мессі, якщо ми живемо в демократичному світі? Гравці повинні об'єднатися і бойкотувати КОНМЕБОЛ», - наводить слова Чілаверта FOX Sports.

Нагадаємо, після програного матчу Бразилії (0:2) в півфіналі Кубка Америки Мессі розкритикував роботу арбітра, який за всю гру жодного разу не скористався допомогою VAR. Пізніше нападник звинуватив у корупції КОНМЕБОЛ.

За «образливі і наклепницькі» слова на адресу Південноамериканської конфедерації футболу 32-річний форвард може бути відсторонений від ігор за збірну Аргентини на термін до двох років.

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