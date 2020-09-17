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    Золотий дубль України на Діамантовій лізі: Левченко – перша, Магучих – друга

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    Юлія Левченко останнім часом майже непереможна - Золотий дубль України на Діамантовій лізі: Левченко – перша, Магучих – друга
    Юлія Левченко останнім часом майже непереможна
    Світлина - Instagram Юлії Левченко

    Українки традиційно розіграли пермогу в стрибках у висоту

    Українська стрибунка у висоту, віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко перемогла на етапі Діамантової ліги в Римі.

    Вона показала результат 1,98 м. Юлія знову перемогла свою 19-річну землячку Ярославу Магучих, яка цього разу зупинилася на результаті 1,95 м.

    Такий же результат як і в Ярослави, але з більшою кількістю спроб показали австралійка Нікола Макдермотт і Еріка Кінсі, які стали третьою і четвертою відповідно.

    Юлія Левченко виграла п’ятий старт з останніх шести. Єдиний раз вона стала другою на попередньому етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Поступилася тоді Юлія якраз Магучих.

    Зауважимо, що на цьому ж етапі Діамантової ліги в Римі швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд Сергія Бубки.

    Юлія Левченко Діамантова ліга стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Нікола Макдермотт Еріка Кінсі
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