Золотий дубль України на Діамантовій лізі: Левченко – перша, Магучих – друга



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Юлія Левченко останнім часом майже непереможна Світлина - Instagram Юлії Левченко

Українки традиційно розіграли пермогу в стрибках у висоту

Українська стрибунка у висоту, віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко перемогла на етапі Діамантової ліги в Римі.

Вона показала результат 1,98 м. Юлія знову перемогла свою 19-річну землячку Ярославу Магучих, яка цього разу зупинилася на результаті 1,95 м.

Такий же результат як і в Ярослави, але з більшою кількістю спроб показали австралійка Нікола Макдермотт і Еріка Кінсі, які стали третьою і четвертою відповідно.

Юлія Левченко виграла п’ятий старт з останніх шести. Єдиний раз вона стала другою на попередньому етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Поступилася тоді Юлія якраз Магучих.

Зауважимо, що на цьому ж етапі Діамантової ліги в Римі швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд Сергія Бубки.