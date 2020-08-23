Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла другий етап Діамантової ліги поспіль



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Ярослава Магучих знову перемогла Юлію Левченко Світлина - Фейсбук Ярослави Магучих

Ярослава виграла боротьбу в співвітчизниці Юлії Левченко

Українки Ярослава Магучих і Юлія Левченко на другому етапі легкоатлетичної Діамантової ліги поспіль визначили найсильнішу в секторі для стрибків у висоту.

Як і тиждень тому в Монте-Карло, зараз у Стокгольмі віце-чемпіонка світу-2019 Магучих випередила віце-чемпіонку світу-2017 Левченко.

Обидві українки підкорили планку на висоті 1,98 м, але Ярославі це вдалося з першої, а Юлії – з другої спроби. Двометрова висота на цей раз стала недосяжною для Левченко, а Магучих її з третьої спроби взяла. Після того Ярослава штурмувала висоту 2,03 м, але впоратися з нею не змогла.

Третє місце посіла австралійка Нікола Макдермотт - 1,93 м.

Нагадаємо, що між двома етапами Діамантової ліги Магучих та Левченко змагалися на Меморіалі Ірени Шевінскі в польському Бидґощі. Там Юлія перемогла з результатом два метри рівно.