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    Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла другий етап Діамантової ліги поспіль

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    Ярослава Магучих знову перемогла Юлію Левченко - Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла другий етап Діамантової ліги поспіль
    Ярослава Магучих знову перемогла Юлію Левченко
    Світлина - Фейсбук Ярослави Магучих

    Ярослава виграла боротьбу в співвітчизниці Юлії Левченко

    Українки Ярослава Магучих і Юлія Левченко  на другому етапі легкоатлетичної  Діамантової ліги поспіль визначили найсильнішу в секторі для стрибків у висоту.

    Як і тиждень тому в Монте-Карло, зараз у Стокгольмі віце-чемпіонка світу-2019 Магучих випередила віце-чемпіонку світу-2017 Левченко.

    Обидві українки підкорили планку на висоті 1,98 м, але Ярославі це вдалося з першої, а Юлії – з другої спроби. Двометрова висота на цей раз стала недосяжною для Левченко, а Магучих її з третьої спроби взяла. Після того Ярослава штурмувала висоту 2,03 м, але впоратися з нею не змогла.

    Третє місце посіла австралійка Нікола Макдермотт - 1,93 м.

    Нагадаємо, що між двома етапами Діамантової ліги Магучих та Левченко змагалися на Меморіалі Ірени Шевінскі в польському Бидґощі. Там Юлія перемогла з результатом два метри рівно.

     Читайте також: Стрибки у висоту: Ірина Геращенко перемогла Ярославу Магучих у дистанційній дуелі
    Юлія Левченко Діамантова ліга стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Нікола Макдермотт
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