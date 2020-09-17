20-річний швед побив світовий рекорд українця Сергія Бубки (відео)



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Арман Дюплантіс перевершив Бубку Світлина - Olympicchanell.com

Досягнення українця протрималося 26 років

На етапі Діамантової ліги у Римі був встановлений новий світовий рекорд у стрибках з жердиною. Автор рекорду – 20-річний швед Арман Дюплантіс.

Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра. Попередній рекорд – 6,14 метра - був встановлений в 1994 році в італійському Сестрієре. Його автор – українець, олімпійський чемпіон Сеула-1988 Сергій Бубка. Його рекорд протримався 26 років.

Сьогодні Дюплантіс виграв етап в Римі. Він випередив бельгійця Бена Бродерса (5,80), чеха Ернеста Йона Обієну (5,80) і француза Рено Лавіллені (5,70).

У лютому 2020 року Дюплантіс встановив світовий рекорд для залів. На турнірі в Польщі він полетів на 6,18 метра.