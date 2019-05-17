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    Золото і бронза: українські шахісти блискуче виступили на Всесвітніх інтелектуальних іграх

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    Антон Коробов виборов чемпіонство за тур до фінішу - Золото і бронза: українські шахісти блискуче виступили на Всесвітніх інтелектуальних іграх
    Антон Коробов виборов чемпіонство за тур до фінішу
    Шахова Україна

    Чемпіоном став Антон Коробов, третє місце у Марії Музичук

    Український гросмейстер Антон Коробов у блискучому стилі виграв рапід-турнір на Всесвітніх інтелектуальних іграх (IMSA World Masters-2019), котрі відбуваються зараз у китайському Хеншуї. Харків'янин набрав 8,5 очка з 11-ти можливих (шість перемог, п'ять нічиїх і жодної поразки). Цікаво, що переможцем Антон став ще за тур до фінішу. Ще один українець Руслан Пономарьов набрав п'ять очок і став у Хеншуї восьмим.

    У жіночому рапід-турнірі відзначилася Марія Музичук. Львів'янка набрала 6,5 очка з 11-ти, поділила третє-четверте місця і стала бронзовим призером завдяки кращому додатковому коефіцієнту. Інша українка Анна Ушеніна набрала п'ять очок і посіла 12-те місце. Чемпіонкою серед жінок стала росіянка Алєксандра Костенюк - вісім пунктів.

    У чоловічому і жіночому турнірах виступали по 16 учасників.

    17-18 травня на Всесвітніх інтелектуальних іграх серед шахістів відбудуться змагання з бліцу.

     Читайте також: Провал: українські шахісти втратили шанси на медалі чемпіонату Європи
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    Марія Музичук шахи Ганна Ушеніна Руслан Пономарьов Антон Коробов Алєксандра Костенюк
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