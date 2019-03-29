  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Провал: українські шахісти втратили шанси на медалі чемпіонату Європи

    • Розсилка
    Руслан Пономарьов має шанси на десятку. І то в ліпшому разі - Провал: українські шахісти втратили шанси на медалі чемпіонату Європи
    Руслан Пономарьов має шанси на десятку. І то в ліпшому разі
    Шахова Україна

    Особливо дошкульною виглядає невдача Антона Коробова

    У Скоп’є (Македонія) добігає до завершення особистий чемпіонат Європи з шахів.

    Читайте також

    На жаль, за тур до фінішу українці більше не мають шансів на медалі, хоча перед десятим туром у когорті претендентів на найвищі місця були відразу два наших шаїхісти.

    Особливо засмутила поразка Антона Коробова, який поступився білими вірменину Сєрґєю Мовсесяну.

    Руслан Пономарьов теж білими зіграв внічию з Константіном Лупулеску. Відтепер у Руслана сім очок з 10-ти можливих. У заключному турі він зіграє з росіянином Андрєєм Єсипенком і за найліпших розкладів підніметься у десятку.

    Коробов, а також інші українці Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін та Володимир Онищук набрали по 6,5 очок.

    А лідерство з восьмиочковим доробком захопив росіянин Владислав Артем’єв. Відразу дев’ятеро шахістів відстали у нього на півочка.  

    Читайте також: За два тури до завершення Євро-2019 з шахів на чемпіонство претендують українці Коробов і Пономарьов
    Читайте також
    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Володимир Онищук Юрій Кузубов Олександр Моїсеєнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ