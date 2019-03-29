Провал: українські шахісти втратили шанси на медалі чемпіонату Європи



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Руслан Пономарьов має шанси на десятку. І то в ліпшому разі Шахова Україна

Особливо дошкульною виглядає невдача Антона Коробова

У Скоп’є (Македонія) добігає до завершення особистий чемпіонат Європи з шахів.

На жаль, за тур до фінішу українці більше не мають шансів на медалі, хоча перед десятим туром у когорті претендентів на найвищі місця були відразу два наших шаїхісти.

Особливо засмутила поразка Антона Коробова, який поступився білими вірменину Сєрґєю Мовсесяну.

Руслан Пономарьов теж білими зіграв внічию з Константіном Лупулеску. Відтепер у Руслана сім очок з 10-ти можливих. У заключному турі він зіграє з росіянином Андрєєм Єсипенком і за найліпших розкладів підніметься у десятку.

Коробов, а також інші українці Олександр Моїсеєнко, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін та Володимир Онищук набрали по 6,5 очок.

А лідерство з восьмиочковим доробком захопив росіянин Владислав Артем’єв. Відразу дев’ятеро шахістів відстали у нього на півочка.