Золото в «молоті», срібло в «жердині»: Україна має ще дві нагороди на Євро з легкої атлетики



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Валерія Іваненко підкорила ще одну вершину НОК України

Наші спортсмени продовжують тішити перемогами

Збірна України має вже чотири медалі на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває в шведському Буросі.

До здобутого вчора золота метальника молота Михайла Кохана і сьогоднішньої звитяги Ярослави Магучих додалося ще дві медалі.

Черговий найвищий щабель п'єдесталу підкорився 17-річній метальниці молота Валерії Іваненко, яка в своєму юному віці вже була чемпіонкою Європи серед 17-річних і 18-річних, а тепер стала найсильнішою в категорії U20.

Валерія перемогла з результатом 65,83 м. Срібло з результатом 63,53 м виграла Саманта Борутта з Німеччини. Бронза у Жанетт Немет з Угорщини - 61,99 м.

Трохи раніше срібну медаль нашій команді приніс стрибун з жердиною Ілля Кравченко. Він взяв висоту 5,31 м і програв десять сантиметрів чемпіонові, норвежцеві Палові Гауґену Ліллефоссе. Бронзу здобув француз Робен Еміґ, який показав однаковий з Кравченком результат, але програв за кількістю спроб.