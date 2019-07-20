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    17-річна українська атлетка стала чемпіонкою Європи

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    Ярослава Магучих не побила особистого рекорду, але здобула титул - 17-річна українська атлетка стала чемпіонкою Європи
    Ярослава Магучих не побила особистого рекорду, але здобула титул
    НОК України

    Ярослава Магучих принесла Україні друге золото

    17-річна українська атлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи серед юніорів в стрибках у висоту.

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    Щойно в шведському Буросі одна з найталановитіших спортсменок світу перемогла, перестрибнувши з першої спроби планку, встановлену на висоті 1,92 метра. Попередніх п'ять висот Ярослава теж взяла з першої спроби.

    Ґарантувавши собі золото, Ярослава збиралася побити особистий рекорд, але її три спроби на висоті 2,02 м успіхом не увінчалися.

    Нагадаємо, що нещодавно на етапі Діамантової ліги Магучих стала першою 17-річною атлеткою в історії, яка взяла висоту два метри.

    Додамо, що срібло і бронзу сьогодні здобули спортсменки без стягу і гімну Ангеліна Халікова і Наталія Спірідонова. Їхні результати - 1,90 м і 1,87 м.

    Для україни золото Магучих - вже друге на юніорському Євро. Вчора з рекордом турніру чемпіоном став метальник молота Михайло Кохан.

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    чемпіонат Європи стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучих Ангеліна Халікова Наталія Спірідонова
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