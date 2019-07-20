17-річна українська атлетка стала чемпіонкою Європи



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Ярослава Магучих не побила особистого рекорду, але здобула титул НОК України

Ярослава Магучих принесла Україні друге золото

17-річна українська атлетка Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європи серед юніорів в стрибках у висоту.

Щойно в шведському Буросі одна з найталановитіших спортсменок світу перемогла, перестрибнувши з першої спроби планку, встановлену на висоті 1,92 метра. Попередніх п'ять висот Ярослава теж взяла з першої спроби.

Ґарантувавши собі золото, Ярослава збиралася побити особистий рекорд, але її три спроби на висоті 2,02 м успіхом не увінчалися.

Нагадаємо, що нещодавно на етапі Діамантової ліги Магучих стала першою 17-річною атлеткою в історії, яка взяла висоту два метри.

Додамо, що срібло і бронзу сьогодні здобули спортсменки без стягу і гімну Ангеліна Халікова і Наталія Спірідонова. Їхні результати - 1,90 м і 1,87 м.

Для україни золото Магучих - вже друге на юніорському Євро. Вчора з рекордом турніру чемпіоном став метальник молота Михайло Кохан.