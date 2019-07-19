Український легкоатлет виграв чемпіонат Європи з рекордом турніру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Козан здобув першу гучну перемогу серед юніорів Запорізький спорт

Михайло Кохан продемонстрував вражаючу стабільність результатів

18-річний українець Михайло Кохан став чемпіоном Європи серед юніорів у метанні молота.

Наш юний спортсмен впевнено виграв змагання у секторі для метальників молота. У перших трьох спробах Михайло постійно покращував рекорд чемпіонатів Європи і зафіксував свій найкращий результат на позначці 84,73 м, що є персональним рекордом й для самого спортсмена, якщо мова про шестикілограмовий молот, з яким змагаються атлети на юніорському чемпіонаті Європи.

Трохи потривожив Михайла своєю четвертою спробою грек Хрістос Франціскакіс, який метнув снаряд на 84,22 м. Але більше таких вдалих спроб еллін не робив і здобув срібло. А Кохан виконував також дальні – на 83,72 і 83,45 – четверту і п’яту спроби. Іншими словами, чемпіонство українця виглядає цілком заслуженим. В усіх аспектах.

Зауважимо, що на юнацькому рівні Михайло був чемпіоном світу-2017 і чемпіоном Європи-2018. Серед юніорів Кохан здобув першу гучну перемогу. На торішньому юніорському Євро у фінському Тампере він був другим.

Ще один український метальник молота Данило Федоров з результатом 74,40 м посів шосте місце.